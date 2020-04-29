AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan "1 Mayıs" mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, emek ve alın teri ile ekonominin büyümesine ve toplumun refah seviyesinin yükselmesine katkı sunan işçi ve emekçilerin, üretimin her aşamasında, çeşitli sektörlerde özveriyle çalışarak Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefine adım adım ilerlemesinde önemli rol üstlendiğini belirtti.

Emekçinin hakkının alnının teri kurumadan teslim edilmesini öğütleyen yüce bir dinin, müreffeh gelecek için değer üreten her çabanın saygınlığına inanan, üretim ve paylaşımda adaleti savunan bir anlayışın mensupları olduklarına işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:

"Bu bilinçle AK Parti olarak göreve geldiğimiz günden bu yana işçilerimizin çalışma şartlarının daha da iyileştirilmesi, sosyal kazanımlarının genişletilmesi ve istihdamı teşvik edici programların hayata geçirilmesi noktasında önemli adımlar attık, ücretten sosyal haklara kadar geniş bir yelpazede emekçilerimizin karşılaştıkları sorunların çözülmesi hususunda güçlü bir irade ortaya koyduk. Bir yandan işsizlikle kararlı mücadelemizi sürdürürken öte yandan İstihdam Seferberliği ile milyonlarca vatandaşımızın istihdama katılmasını sağladık."