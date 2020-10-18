AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Keçiören İlçe Kongresi'nde konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti siyasetinin makam ve mevki değil, görev ve sorumluluk siyaseti olduğunu bildirdi.

Ünal, Fatih Stadyumu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle yapılan AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada siyaset üzerindeki vesayetçi anlayışı yıktılarını belirtti.

AK Parti siyasetinin kısır tartışmaların, çekişmelerin, nefsi hesapların, heva ve heveslerin mücadelesi olmadığına işaret eden Ünal, "AK Parti'nin yaptığı en kıymetli şeylerden bir tanesi siyaset adına millet iradesini egemen kılmaktır. Siyaset milletin taleplerini, ihtiyaçlarını, iradesini almak ve devlet mekanizmasında karara dönüştürmek işidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ünal, "AK Parti siyaseti makam ve mevki siyaseti değildir, AK Parti siyaseti görev ve sorumluluk siyasetidir." diye konuştu.

AK Parti'nin bir millet hareketi olduğunu vurgulayan Ünal, 2001'de kurulsa bile AK Parti'nin "Tarihin içinden bir nehir gibi akıp gelen, bir duygunun, bir inancın, bir mücadelenin ve bir fikrin hareketi" olduğunu kaydetti.