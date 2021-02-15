AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki partisinin Aksaray il kongresinde konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, ülkede gelmiş geçmiş bütün iktidarlardan başarılı olduklarını belirterek, "18 yıldır iktidardayız. O kadar güzel işler yaptık ki. Bütün AK Parti ailesi olarak lütfen başınızı dik tutun." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Aksaray 7. Olağan İl Kongresi, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, kongreleri bir düğün ve şenlik havasında yaptıklarını dile getirdi.

Başka partilerin küçük ilçelerde bile kavgalarla kongrelerini yaptıklarına şahit olduklarını ifade eden Özhaseki, kendilerinin ise Allah rızası ve millet için burada olduklarını belirtti.

Sıradan particilik yapan insanlar olmadıklarını anlatan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü onlar makam bölüşüyor. Onlar dünyalık derdinde. Bizim partimiz sıradan bir parti değildir. Bizim 'millet, ümmet, bayrak ve ezan' diye bir derdimiz var. Allah bu derdi elimizden almasın. Ölünceye kadar da istikamet üzere, son nefesi verinceye kadar bu uğurda mücadele etmeyi bizlere nasip etsin inşallah. 18 yıldır iktidardayız. O kadar güzel işler yaptık ki. Bütün AK Parti ailesi olarak lütfen başınızı dik tutun. Gittiğimiz her yerde alnımız açık olarak iktidarımızdan ve yaptığımız güzel işlerden bahsedebilirsiniz. İktidar olma ve hükümet etme noktasında gelmiş geçmiş tüm iktidarlardan daha başarılıyız. Sağlıkta, ulaşımda, enerjide, savunma sanayisinde ve aklınıza gelen her alanda Allah'a hamdolsun başarılıyız."