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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Adana'da konuştu:

18.10.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ne yazık ki üzülerek söylüyorum CHP'li arkadaşlarımızın 11 büyükşehirde de belki ufak tefek farklılıkları vardır ama yaptıkları en güzel şey algı operasyonu"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Ne yazık ki üzülerek söylüyorum CHP'li arkadaşlarımızın 11 büyükşehirde de belki ufak tefek farklılıkları vardır ama yaptıkları en güzel şey algı operasyonu." dedi.

Özhaseki, CHP'li 11 büyükşehir belediye meclisinin AK Parti grup başkanvekilleri ile Yüreğir Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Özhaseki, Yüreğir Belediyesi Meclis Salonu'nda yaptığı açıklamada, CHP'li başkanların yönettiği 11 büyükşehirde meclis grup başkanvekillerinin katılımıyla aylık toplantı yaptıklarını hatırlattı.

Bu ayki toplantının da Adana'da gerçekleştirildiğini aktaran Özhaseki, toplantıda grup başkanvekillerinin duygularını, düşüncelerini, şehirlerinde yapılanları ve yapılmayanları paylaştıklarını söyledi.

AK Parti'nin eser ve hizmet siyaseti yaptığını, mazeret üretmeden, kimseyi dışlamadan, ayrıştırmadan herkese hizmet ettiğini belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

"Çok şükür bunun da neticesini alıyoruz zaten. Tabii herkesin de böyle yapmasını istiyoruz. Ne yazık ki üzülerek söylüyorum CHP'li arkadaşlarımızın 11 büyükşehirde de belki ufak tefek farklılıkları vardır ama yaptıkları en güzel şey algı operasyonu. Ajanslara büyük paralar vermek, çalışmadıkları halde 'bizi çalışıyormuş gibi gösterin' demek. Beceremedikleri, iş yapamadıkları halde, iş yapıyormuş gibi bir hava vermek ve böylece hayatlarını sürdürmek. İnsanlar biraz renkli bir şekilde söylenenlere geçici olarak da olsa inanabilirler, ama bütün söylenen o yanlış sözler, o algı oluşturmaya çalıştığınız yanlış beyanlar bir müddet sonra uçar. Gerçeklikle karşı karşıya kalır. Vatandaş döner en sonunda belediye başkanına der ki 'seçim zamanı geldiğinde ben sana kocaman bir bütçe verdim. Sen de bana vaatte bulundun. Mührü de verdim sana. Ne yaptın kardeşim der?' Hadi söyle bakayım."

- CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesinin hizmetleri

Özhaseki, kent merkezinde "Adana'da hizmet rekoru" yazılı afişler gördüğünü aktardı.

Büyükşehir belediye başkanlığının küçük işler yapıp vakit geçirme yeri olmadığını vurgulayan Özhaseki, "Bu rekor hizmet neymiş diye alt başlıklarını istedim. Arkadaşlar 9 tane açılış, 5 tane de temel atma merasimi olduğunu söylediler. Öyle güzel şeyler vardır ki 9 değil, 1 açılış bile dünyaya değer dedim. Sonra biraz daha baktık ki eyvah ki ne eyvah. 5-6 tane bakımevi, kurs, gözlemevi gibi yerler. Küçük küçük kulübeler gibi toplamı 40 derslik ediyor. Yani 2 tane okul büyüklüğünde 20'şer kişi istifade etse 800 kişinin istifade edeceği bir şey." diye konuştu.

Kayseri'nin Melikgazi ve Gaziantep'in Şahinbey ilçe belediyeleri tarafından yapılan bina ve hizmetler ile yarın Adana'da açılışı yapılacak yerlerin fotoğraflarını gösteren Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece 5-6 tane küçük kulübe gibi yer yapıp genel başkan çağıran, açılış yapan CHP karşısında Melikgazi Belediyesinin yaptığı 68 tane okul, kütüphane, sağlık alanı, sosyal tesis. Ortalama 20'şer kişi alsa derslikleri, kaç bin kişiye hitap ettiğini görürsünüz. Şimdi bir tarafta Adana Büyükşehir Belediyesi, bir tarafta bir ilçe belediyesi. Bunun için de Genel Başkan çağrılıyor. Onların yaptığı battı çıktı, aynı şekilde Şahinbey Belediyesinin yapmış olduğu 3 katlı alt geçitler, üst geçitler. Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti arasındaki farkı herhalde anlatmaya bu iki resim yeter."

Adana'da yapılanların yine de iyi bir şey olduğunu belirterek, hayırlı olması temennisinde bulunan Özhaseki, "Daha önce biz, 'Cumhuriyet Halk Parti belediyeleri hiçbir şey yapmıyorlar' diyorduk. 'Heykel yapıyorlar sadece' diyorduk. 'İçeride kavgalar, tacizler, tecavüzler var' diyorduk. Bundan birkaç ay önce galiba burada gördüm 11 tane arkadaş dizilmişler tek katlı bir kreşin temelini atıyorlardı. Tebrik ettik başlıyorlar, iyi bari diye. Şimdi ortaya çıkan 9 tane büyük eser ne yazık ki bu. Adana'nın geleceği hususunda herhalde hepimizin kara kara düşünmesi icap eder diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilere teşekkür eden Özhaseki, "En azından meramımızı anlatmış olduk. Belki sizler de bu gösterdiğimiz resmi, yarın şehrimize teşrif edecek olan değerli Genel Başkan'a gösterip hangi büyük dev hizmetleri açtığını da kendine göstermiş olursunuz." ifadesini kullandı.

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