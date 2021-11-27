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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Antalya Kent Müzesi açılışında konuştu:

27.11.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ülkenin tarihi, kültürü ve doğasının korunmasının herkesin vazifesi olduğunu düşünüyorum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Anadolu topraklarının tamamının açık müze niteliğinde olduğunu, ülkenin tarihi, kültürü ve doğasının korunmasının herkesin vazifesi olduğunu belirtti.

Özhaseki, Antalya'da Kepez Belediyesi tarafından Dokuma Park içinde yapılan Antalya Kent Müzesi'nin açılışında, sadece binaları restore etmenin yetmediğini, bunları aslına uygun biçimde yapmak, fonksiyon yüklemek ve onu yaşatmanın da ayrı bir beceri istediğini söyledi.

Üzerinde yaşanılan Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasının dünyanın en eski ve en kadim yerlerinden olduğunu vurgulayan Özhaseki, burada yaşayan ırkların, medeniyetlerin kendine has şehircilik, sosyal anlayış, dini inancı ve yaşam tarzlarının binalarla, eserlerle yansıtıldığını dile getirdi.

Anadolu'da onlarca medeniyetin ortaya koyduğu birlerce eserin günümüze ulaşabildiği kadarıyla geldiğini anlatan Özhaseki, "Bu açıdan bakıldığı zaman ülkenin tarihi, kültürü ve doğasının korunmasının herkesin vazifesi olduğunu düşünüyorum. Bu coğrafyada eğer bir müze ilan etmek gerekirse şahsi kanaatim bütün Anadolu toprakların tamamını bir açık müze olarak ilan etmek de fayda var. Bu kadar çok esere sahibiz." diye konuştu.

- "Amacımız hizmet üretmek ve eser bırakmak"

Özhaseki, zaman içerisinde tarihin çoğunu yok edenlerin başında belediye, vatandaş, çıkar çevreleri ve definecilerin geldiğine dikkati çekti.

Tarihi eserlere sahip çıkma noktasında seminerlere ve derslere başladıklarını belirten Özhaseki, "Eskiden belediye başkanlarımız faaliyet raporları çıkardıklarında sudan, yoldan ve kanaldan bahsederlerdi. Şimdi ise kendi şehrine ait değerlerden, eserlerden ve kadim şehir olmaktan bahsediyorlar. Nihayetinde bu turizme de dönüşüyor, para kazanmaya da vesile oluyor." ifadelerini kullandı.

Amaçlarını hizmet üretmek ve eser bırakmak olduğunu vurgulayan Özhaseki, belediye yöneticilerinin tarihe, medeniyete karşı sorumluluğunun olduğunu unutmaması ve bu yönde hizmet etmesi gerektiğini anlattı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise Dokuma Park'ı ilçe belediyesinin imkanlarıyla, hükümetin destekleriyle güzel bir kültür sanat adasına dönüştürdüklerini bildirdi.

Binaların tamamını tescillediklerini, ağaçları plakalandırdıklarını aktaran Tütüncü, "Burada hatıralar, bitkiler korundu ve başka bir amaçla kullanılmasının önüne geçmiş olduk." dedi.

Tütüncü, Antalya Kent Müzesi'ni 6 yıllık çalışma sonucunda tamamlamanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Antalya Kent Müzesi'nin açılışı yapıldı. Özhaseki ve diğer protokol üyeleri müzeyi gezdi.

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