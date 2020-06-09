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  4. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, CHP'li belediye başkanlarını eleştirdi:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, CHP'li belediye başkanlarını eleştirdi:

ANKARA HABERLERİ  | 09.06.2020 21:47 | Son Güncelleme

"Seçimden önce hayali kaynaklardan devasa bütçeler yarattılar, yapamayacakları projeler sunup, altından kalkmayacakları vaatlerde bulundular, şimdi ise para yok diye ağlıyorlar" - "Sadece İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da 10 binlerce kişiyi işten çıkardılar. Yani onca kişiyi, sırf kendilerinden olmadığı için ve partizanlarına kapı açmak için ekmeğinden ettiler"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'li belediyelerin çalışmalarına ilişkin, "Seçimden önce hayali kaynaklardan devasa bütçeler yarattılar, yapamayacakları projeler sunup, altından kalkmayacakları vaatlerde bulundular, şimdi ise para yok diye ağlıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre Özhaseki, A Haber televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yerel seçimler öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin belediye başkanı adaylarının, "Biz seçilirsek kimse işinden olmayacak..." dediğini hatırlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Peki, seçim sonrasında ne yaptılar? CHP'li olmayan insanları ekmeklerinden ettiler, işlerinden çıkardılar. Sadece İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da 10 binlerce kişiyi işten çıkardılar. Yani onca kişiyi, sırf kendilerinden olmadığı için ve partizanlarına kapı açmak için ekmeğinden ettiler."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Mecliste vatandaşın ve şehrin yararına bir şey geldiğinde asla yok demeyin, yardımcı olun." talimatı verdiğini aktaran Mehmet Özhaseki, CHP’li belediyelerin ise kendi beceriksizliklerini belediye meclisindeki yetersizliklerine bağlayıp "mağdur edebiyatı" yaptıklarını vurguladı.

Özhaseki, "Seçimden önce hayali kaynaklardan devasa bütçeler yarattılar, yapamayacakları projeler sunup, altından kalkmayacakları vaatlerde bulundular, şimdi ise para yok diye ağlıyorlar. Vatandaş size hizmet edin diye oy verdi, ağlak ağlak gezin diye değil." ifadelerini kullandı.

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