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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Kayseri'de turizm projelerini inceledi

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.06.2020 12:39 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Kayseri'de turizm projelerini inceledi

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'nin Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde turizm projelerini inceledi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile Yahyalı ve Yeşilhisar belediyelerinin projelerini değerlendirmek üzere ziyarette bulundu.

İlçelerde teşkilat buluşmalarına katılan Özhaseki, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özhaseki, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinin turizm açısından önemli merkezler olduğunu, turizme kazandırılmaları için gerekli görüşmelerin yapıldığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinin ilçelerin taleplerini karşılamak için gayret gösterdiğini ifade eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Ankara'da yapılması gereken işler için kaç genel müdürü, bakanı aradık. Yahyalı ve Yeşilhisar için telefon açtığımız bütün arkadaşlar da sağ olsunlar, 'Başüstüne, üstümüze düşen ne varsa yaparız.' dediler çünkü bizler makul tekliflerle gidip makul şeyler istiyoruz. Onlar da emeklerini esirgemiyorlar. İnşallah önümüzdeki günlerde bunların hep bereketini görürüz."

Özhaseki, Kayseri'nin geçmişten beri belediyecilik anlamında örnek gösterilmesinin, Büyükşehir başta olmak üzere tüm ilçelerinin uyum içinde çalışmasından kaynaklandığını vurguladı.

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