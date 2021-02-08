AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, partisinin Zonguldak il kongresinde konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhuriyetin, kuruluşunun 100. yılına yeni bir anayasa ile erişmesini arzu ettiklerini belirterek, "Bu vatanı seven herkes, bu millete saygı duyan herkes bu anayasa çağrısına olur vermek zorundadır." dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Zonguldak 7. Olağan İl Kongresi, Site Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Yazıcı, AK Parti'nin sıradan bir parti olmadığını, duruşu olan ve duruşunun merkezine insanı yerleştiren bir parti olduğunu söyledi. AK Parti'nin kimliği olan bir parti olduğunu vurgulayan Yazıcı, milletin değerlerini önemseyen, dinamik ve yeniliğe açık bir parti olarak insan hayatını kolaylaştıracak nerede ne varsa onu bu ülkenin insanına kazandırmanın peşinde olduklarını dile getirdi. Dünya meselelerine duruşlarının tarihten gelen milli oluşlarının bir yansıması olduğunu belirten Yazıcı, "Sadece ülkemizde değil, dünya ölçeğinde en büyük teşkilata sahip bir siyasi partiyiz. Teşkilata son derece önem veren ve teşkilat yapısını omurga kabul eden bir siyasi anlayışa sahibiz." dedi.

Yazıcı, coğrafi stratejik üstünlüğe sahip ülkelerin hamle yaptıran, ileriye taşıyan önemli unsurlardan bir tanesinin liderlik olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Türkiye bu lideri bulmuştur ve o liderin ismi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dış politikada ülkeler için önemli araçlar var. Bunlardan iki tanesi önemli. Ekonomik ve askeri gücünüz. Bunlar size hamle yaptırmaya yarayan araçlardır. Bu imkanlarınız varsa hamleleriniz daha keskin, daha etkindir. Türkiye, 15 Temmuz'da çok gaddar bir darbeye maruz kaldı. AK Parti aynı zamanda liderinin duruşuyla cesaretiyle kararlı oluşuyla Türk siyasi tarihinde darbe önleyen ilk ve tek liderdir." Yazıcı, 15 Temmuz hain darbe girişiminden 40 gün sonra Türkiyenin yakın tarihin en önemli askeri operasyonunu yaptığını değinerek, "Unutmayın, Fırat Kalkanı ve arkasından Zeytin Dalı. Bizim Akdeniz'de bir duruşumuz var. Azerbaycan'da, Irak'ta, Suriye'de bir duruşumuz var." değerlendirmesinde bulundu. - "Herkes bu anayasa çağrısına olur vermek zorundadır"

Türkiye'nin her geçen gün dışa bağımlılığının azaldığını aktaran Yazıcı, "Türkiye büyük ve önemli bir ülke. Sorunlar bitmez, sorunlar olacak, yeter ki bu sorunlara doğru teşhis koyup çözüm arayan kadrolar olsun. Çözüm arayan tek kadro Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki AK Parti kadrolarıdır. Siyaset projeler üzerinden olur. Değerler üzerine siyaset yapmak bizim tarzımız değil. Biz değerlerimizi koruruz, millete emanet eder geçeriz. Bağımsızlığın simgesi niteliğindeki Ayasofya'yı aslına dönüştürdük, cami olarak kullanıma tahsis etik." diye konuştu. Hayati Yazıcı, anayasayı yapma hakkının millete ait olduğunu anlatarak, şunları kaydetti: "Anayasa bir ülkenin tabiri caizse hukuksal mimarisidir. Milletin hakkı olmasına rağmen milletimiz bugüne kadar bu hakkını doğrudan doğruya hiçbir zaman kullanamamıştır. Sadece millete ait, egemenlik hakkına bağlı yeni bir anayasa yapmanın zamanı gelmedi mi? 'Bu nereden çıktı?', hiçbirimizin deme hakkı yok. Bu Türkiye'nin hep gündemindedir. Zaman geldi gündem olarak geriye düştü, zaman geldi öne geçti ve Türkiye'yi her sorundan arınmış bir şekilde 2023 Türkiye'siyle Cumhuriyetin, kuruluşunun 100. yılına böylece yeni bir anayasa ile erişmesini arzu ediyoruz. Bu vatanı seven herkes, bu millete saygı duyan herkes bu anayasa çağrısına olur vermek zorundadır. Birlikte yapalım, birlikte düzenleyelim ve bundan böyle millet onayladığı toplumsal sözleşmeyle sorunlarını tasfiye etmiş şekilde yürüyüşüne devam edecek."