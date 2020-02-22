AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Güneydoğu Anadolu Bölgesi bir yük değil, varlık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'nın dünya şehri olacağını belirterek, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi kesinlikle bir yük değil bir varlıktır. Türkiye'nin kaynaklarını tüketen bir bölge değil, Türkiye'nin kalkınma hedeflerine katkıda bulunan bir bölgedir." dedi.

Cevdet Yılmaz, kentteki temasları kapsamında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i makamında ziyaret ederek, valilik şeref defterini imzaladı.

Yılmaz, bakanlığı döneminde kente birçok yatırımlar yaptıklarını belirterek, Türkiye'nin en büyük hazinesinin genç nüfus olduğunu, gençler geleceğe ne kadar iyi hazırlanırsa ülkenin o denli başarılı olacağını söyledi.

Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinin önemli bir eşiğe geldiğini ve kamunun yanı sıra özel sektöründe yapacağı yatırımlarla bu eşiğin aşılacağını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Şanlıurfa dünya şehri olacak inşallah, birçok değeriyle gerçekten Türkiye'nin 2023 ve ötesine geçen vizyonuna da çok daha fazla katkı sunan bir kent olacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi kesinlikle bir yük değil bir varlıktır. Türkiye'nin kaynaklarını tüketen bir bölge değil Türkiye'nin kalkınma hedeflerine katkıda bulunan bir bölgedir. Bu önümüzdeki süreçlerde ortaya çıkacak. Terörün özellikle azaldığı, huzur ortamının pekiştiği bir ortamda, özel sektörün daha fazla yatırımıyla bu bölgemiz daha çok refah, istihdam ve ihracat yapan bir bölge olacak."