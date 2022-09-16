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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Konya'da konuştu:

16.09.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"44 yağ oranındaki ayçiçeğinin 12 liradan alımı devam edecek. Bunların yanı sıra ödemeler de 90 günmüş, bunu da yarıya indirdik. 45 günde ödemeyi gerçekleştirecekler, hayırlı uğurlu olsun"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 44 yağ oranındaki ayçiçeğinde 12 liradan alımın süreceğini belirterek "Bunların yanı sıra ödemeler de 90 günmüş, bunu da yarıya indirdik. 45 günde ödemeyi gerçekleştirecekler, hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Yıldırım, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Konya'da, Çumra ilçesinde şeker fabrikasını ziyaret etti. İşçilerle yemekte buluşan Yıldırım, fabrika çalışanlarıyla bir süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Yıldırım, daha sonra ziyareti için geldiği Çumra Belediyesi'nde toplanan kalabalığa hitap etti. Çumra'ya önemli yol ve altyapı hizmetlerini kazandırdıklarını anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Allah'a şükür Torku, ülkemizin bir markası haline geldi. Konya'nın göbeğinden, merkezinden çıkan Torku, bütün dünyada bilinir hale geldi. Bundan sonra daha da büyümeye devam edecek. Orada üreticilerimizle de konuştuk. Yeni pancar alım sezonuyla ilgili beklentilerini öğrendik. Aynı zamanda ayçiçeğiyle ilgili de bir sorun var. Pazartesi günü Leyla Şahin Usta gündeme getirmişti. Cumhurbaşkanımız da Sayın Bakan'a ve Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı'na talimatı vermişti. Orada bazı ufak tefek yanlış anlaşılmalar olmuş. Bugün de kendisiyle konuştuk. 44 yağ oranındaki ayçiçeğinin 12 liradan alımı devam edecek. Bunların yanı sıra ödemeler de 90 günmüş, bunu da yarıya indirdik. 45 günde ödemeyi gerçekleştirecekler, hayırlı uğurlu olsun."

Yıldırım, pandemi süreciyle bütün dünyanın adeta ayarının bozulduğunu ifade ederek bu süreçte hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

- "Milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz"

Yeni bir yüzyıla adım adım ilerlendiğinin altını çizen Yıldırım, "Yeni yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Çumra'dan ilan ediyorum. Çumra, buna buna hazır mı? 2023'te yeni bir rekora var mısınız? Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla seçmeye hazır mısınız? Allah sizden razı olsun. İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni yüzyılda gençlerimiz, kadınlarımız ve bütün milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Recep Candan'ı makamında ziyaret eden Yıldırım, daha sonra ilçedeki esnafla bir araya geldi.

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