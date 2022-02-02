AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ASO'yu ziyaretinde konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, mevcut organize sanayi bölgelerinin yetmediği ve yeni ilaveler yapılması konusunda taleplerin geldiğini belirterek, "Bu şunu gösteriyor, memleketimizin iş adamları, sanayicilerimiz, üretmek ve Türkiye'nin yerli üretimini artırmak bakımından kararlı ve yüksek bir motivasyon içerisindedir. İnşallah bu, üretimle devam edecek." dedi.

Kurtulmuş, Ankara Sanayi Odasını (ASO) ziyaret etti. Kurtulmuş, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartları ve Ankara'daki sanayicilerin meselelerini karşılıklı müzakere etmek üzere sanayicilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Küresel Kovid-19 salgını nedeniyle başta ekonomi ve siyaset olmak üzere dünyada birçok konuda köklü değişiklikler yaşandığına işaret eden Kurtulmuş, bu süreçte önemli sorunların ortaya çıktığını, endüstriyel ve değerli metallerin, enerji girdilerinin çok yüksek fiyat artışıyla dünya piyasalarını etkilemesi ve bunun tüketiciye yansımasıyla birçok ülkede enflasyonun etkilendiğini anlattı.

Döviz bazındaki fiyat artışları, dünya ticaretini kökten etkileyen gelişmeler, küresel kuraklığın gıda fiyatlarında ortaya çıkardığı olağanüstü artışların tüm ülkeler gibi Türkiye'yi de etkilediğini ifade eden Kurtulmuş, ancak Türkiye'nin, büyüme potansiyelini bu zor süreçte bütün dünyaya gösterdiğini dile getirdi.

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Pandeminin ilk yılında yüzde 1,8'lik bir büyüme hızını yakaladık. Geçtiğimiz yıl ise çift haneli bir büyümeyi aşağı yukarı Türkiye olarak yakaladık. Bunun Türkiye ekonomisini diğer ülkelere nazaran olumlu ayrıştırdığını biliyoruz. Ayrıca Türkiye'de üretim, ihracat, yatırım ve istihdama ağırlık veren yeni ekonomik istikametimiz çerçevesinde de Türkiye yaklaşık 225 milyar dolarlık bir ihracatı yakalamış oldu. 2022 yılında bu rakamın çok daha yukarıya çıkacağını biliyoruz. Yine bu anlamda kapasite kullanım oranlarının arttığını, ülkedeki sanayi üretiminde çok ciddi gelişmelerin olduğunu hep beraber takip ediyoruz."

- "İhracat ve üretimi esas alan politika Türkiye için hayati önemde"

Başta üretim girdilerindeki fiyat artışı ve vatandaşları yakından etkileyen hayat pahalılığı olmak üzere bazı sorunlarla karşılaşıldığını belirten Kurtulmuş, sorunların hiçbirisini ötelemeden nasıl çözülebileceğiyle ilgili adımları tutarlı şekilde attıklarını bildirdi.

Özellikle iş dünyasını da ilgilendirecek önemli meselelerden birisinin enflasyonun belli bir seviyeye indirilmesi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Hep beraber enflasyonla mücadele edebilmemiz ve Türkiye'de tezgahı dağıttırmamak şeklinde özetleyebileceğimiz yani üretimi, istihdamı, yatırımı esas alan bu şartlarda sanayicimizin, iş adamımızın ihracatını esas alan, üretimini esas alan bu politikayı sürdürmek Türkiye için hayati önemdedir. Bu istikamette devam ediyoruz." diye konuştu.

Yükseklerde seyreden doların, alınan tedbirlerle belli bir istikrara kavuştuğunu aktaran Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Hepimiz biliyoruz ki ekonominin en önemli aracı, güven ve istikrarın sağlanmasıdır. Türkiye bakımından da konuşacak olursak, vatandaşımız birçok parametrenin yanı sıra öncelikli olarak dövizdeki ve özel olarak da dolardaki gidişatı önemsiyor. Bunun yatay bir seyirde devam edeceği, bir müddet sonra biraz daha aşağıya ineceğini ama sonuçta artık güven ortamını besleyecek bir kur istikrarının sağlanmış olduğunu görüyoruz. Bunun başta sanayicilerimiz olmak üzere bütün üretici kesimlerimize olumlu yansıyacağını biliyoruz. Bunun da Türkiye'yi getireceği nokta inşallah ocak, şubat, mart, yani ilk çeyrekteki enflasyonu baz etkisiyle birlikte de olumlu bir şekilde aşağı doğru çekeceğine inanıyoruz."

- "Motivasyon, üretimle devam edecek"

Kurtulmuş, Türkiye'nin üretimine devam edeceğini ve ihracatını artıracağını ifade etti. İllerde mevcut organize sanayi bölgelerinin yetmediğinin belirtildiğini ve yenilerinin yapılmasının talep edildiğini anlatan Kurtulmuş, "Bu şunu gösteriyor, memleketimizin iş adamları, sanayicilerimiz, üretmek ve Türkiye'nin yerli üretimini artırmak bakımından kararlı ve yüksek bir motivasyon içerisindedir. İnşallah bu, üretimle devam edecek." dedi.

Gıda fiyatlarında aşağı doğru hareketliliğin olacağı ve gıda fiyatlarındaki olumlu gelişmelerle enflasyonun aşağıya çekileceği yönünde tahminler bulunduğunu aktaran Kurtulmuş, yaz ayları itibarıyla turizm alanında da yüksek rakamların elde edileceğini belirtti.

"Küresel anlamda ekonomide yaşanan türbülansların inşallah Türkiye ekonomisine yeni bir imkan sağladığını, yeni bir çıkış imkanı sunduğunu düşünüyoruz." diyen Kurtulmuş, bölgedeki ve dünyadaki gelişmelerin Türkiye'nin bölgesinde çok güçlü olması gerektiğini gösterdiğini kaydetti.

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bunun en önemli ayaklarından birisi de ekonomide gerçekten ayakları yere sağlam basan, ürettiği mal ve hizmetlerle de dünya ölçeğinde rekabet edebilen bir Türkiye'yi oluşturmaktır. İş adamlarımız, sanayicilerimiz bu anlamda sizlerin üstün gayretleri ve fedakarlığıyla, bizim de Türkiye'yi yöneten iktidar partisinin önemli bir şekilde bu konuya sahip çıkmasıyla birlikte, bu yolu çok daha güzel bir şekilde yürüyeceğiz ve Türkiye'nin önümüze çıkan bu bütün riskleri fırsata çevirdiğine ve bundan da çok olumlu sonuçlar aldığına inşallah şahit olacağız."

