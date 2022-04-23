AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Büyükçekmece'deki iftar programında konuştu:

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 23 Nisan'ın gelecek ümidi demek olduğunu, her 23 Nisan'da bunu bir çocuk bayramı olarak kutlarken aynı zamanda gelecek nesillere de güçlü ve büyük bir Türkiye'yi bırakmanın kararlılığını ifade ettiklerini söyledi.

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığının Tepecik Meydanı'nda düzenlediği iftar programında konuşan Kurtulmuş, iki senedir Kovid-19 salgını dolayısıyla bugünkü gibi toplu iftarlar yapılamadığını, bu sene ise hem iftar hem de sahur programlarını yoğun bir şekilde gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Birlikte olmayı, toplu sofralarda birlikte oturmayı özlediklerini ifade eden Kurtulmuş, "Hepinizin buradaki coşkulu varlığınızın arkasındaki en önemli nedenlerden biri de uzun bir süre sonra yeniden 'bismillah' diyerek aynı sofrada oturabilmektir. Allah hepimize daha güzel günler nasip etsin. Bu pandemi ve yaşadığımız bütün sıkıntıların geride kaldığı çok daha güzel günlere hep beraber inşallah ulaşacağız." şeklinde konuştu.

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, "23 Nisan'ın birkaç tane önemi var. Bunlardan birisi, Gazi Meclisimizin 102. kuruluş yıl dönümü olması. Türkiye'deki Meclise maalesef iki sefer gazi olma, gazi unvanı alma nasip oldu. Birincisi, İstiklal Harbi'nden sonra bırakın topunu tüfeğini, kazması küreği kalmamış bir milletin, ecdadımızın 'Ya Allah, bismillah' diyerek ayağa kalktığı o şanlı Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yeni Türkiye'nin öncülüğünü, kuruluşun destanını yazan o ilk Meclisi, o gazi Meclisi, saygıyla, rahmetle, şükranla oradaki bütün büyüklerimizi anıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Meclis 15 Temmuz'da yeniden gazi unvanını aldı''

Meclisin 102 sene önce bir cuma günü yeni devletin güçlü bir devlet olarak kıyamete kadar payidar olması için Fatiha ve Fetih sureleri okunarak, dualar edilerek açıldığını belirten Kurtulmuş, "Savaştan ülkeyi çıkaran ve bağımsızlığı kuran bir meclis olması dolayısıyla, 'gazi' unvanını alan Meclisimiz, uzun bir aradan sonra 15 Temmuz hain gecesinde, darbecilere karşı direnerek, darbecilerin topuna, tüfeğine karşı göğsünü siper ederek yeniden 'gazi' unvanını aldı. Bu vesileyle gazi Meclisimizin nezdinde milletimizin milli iradeye sadakatinin, milli iradeyi her şeyden üstün tutuşunun kadir kıymetini bilmek zorundayız. 15 Temmuz'da direnen bütün evlatlarımızı, bütün milletimizin fertlerini tekrar şükranla anmayı bir vazife telakki ediyorum." diye konuştu.

Meclis demenin cumhuriyet, cumhurun iradesi demek olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Türkiye'de milletten başka söz, hak ve karar sahibi olmadığını ve olmayacağını vurguladı.

Kurtulmuş, "Bu aziz millet kendisinden başka beşeri anlamda bir iradeye 'eyvallah' etmez. Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmez, kimsenin önünde rükûya gitmez. Onun için 23 Nisan'ın kadir kıymetini biliyoruz. Ayrıca 23 Nisan bir gelecek ümidi demektir. Her 23 Nisan'da bunu bir çocuk bayramı olarak kutlarken aynı zamanda gelecek nesillere de güçlü ve büyük bir Türkiye'yi bırakmanın kararlılığını ifade ediyoruz. Bu alanda da ufacık çocuklarımızı, evlatlarımızı görüyorum. Hepimizin gayesi, Türkiye'yi onlara çok daha güzel bir şekilde bırakmak ve çok daha güçlü bir Türkiye'nin vatandaşları olarak onların yaşamasını temin etmektir." dedi.

- "Türkiye her alanda güçlü bir çıkışı yakalamıştır"

Türkiye'nin önemli bir noktada olduğunu anlatan Kurtulmuş şunları kaydetti:

"Şu anda içinde bulunduğumuz şartlar, dünyadaki şartlar Türkiye'nin önemini çok daha fazla artırmıştır. Türkiye her alanda güçlü bir çıkışı yakalamıştır. Türkiye'nin sanayide, eğitimde, sosyal hayatta, her alanda çok daha güçlü bir şekilde ileriye gittiğine hep beraber şahit oluyoruz. Ayrıca yeniden güçlü, büyük Türkiye ideali etrafında kenetlenmiş olarak yürüyoruz. Ukrayna-Rusya krizinde Türkiye, bu krizi çözebilecek yegane ülke olarak ortaya çıkıyor. Recep Tayyip Erdoğan, bir dünya lideri olarak, krizi önleyebilecek bir lider olarak ortaya çıkıyor. Bu sizin gücünüzdendir. Bu milletin gücündendir. Yeniden güçlü, büyük Türkiye'ye olan inancımızdandır. İnşallah daha ileriye gideceğiz."

Kurtulmuş, Türkiye'nin daha güçlü, hızlı ve büyük bir ülke olarak yürüyebilmesi için çelme takanlara fırsat verilmemesi gerektiğini vurguladı.

- "Hepimizin ortak adresi Türkiye'dir"

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de ayrılık tohumları ekmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Her şeyden bir mazeret üretmeye çalışan ve hiçbir şeyi beğenmeyen karamsarlara, kötümserlere de fırsat bırakmayacağız. Eksiklerimizi, noksanlarımızı hep birlikte tamamlayarak, birlik ve beraberlik içerisinde daha büyük bir ülke olmak için ileriye doğru atılacağız. Allah yardımcımız olsun. Bunun için birliğimizi, beraberliğimizi çok kıymetli bir şekilde göz bebeğimiz gibi koruyacağız. Hepimizin farklılıkları olabilir ama hepimizin ortak adresi Türkiye'dir. Bu aziz vatandır. Bu aziz vatanın yurttaşları olarak geleceğimize sahip çıkacağız."

Teşkilat mensuplarına seslenen Kurtulmuş, seçimlere bir yıl kaldığını hatırlatarak en güçlü şekilde çalışmalara devam edilmesi gerektiğini söyledi.

