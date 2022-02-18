AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Gaziantep'teki STK temsilcileriyle buluştu:

GAZİANTEP (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bizim en büyük başarımız vesayetlerle mücadelede başarılı olmaktır." dedi.

Şehitkamil ilçesindeki bir restoranda düzenlenen programda STK temsilcileriyle bir araya gelen Kurtulmuş, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin önünde 2023 ve 2024 sürecinin bulunduğuna işaret etti.

Türkiye ve dünyanın içinden geçmekte olduğu zor bir dönem yaşandığını ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye bu dönemde yüz akıyla daha büyük başarılara imza atacak. Türkiye'nin önü açık şekilde daha güçlü hale gelmesine hep beraber katkıda bulunacağız. Her alanda güçlü Türkiye'yi kurmak için her birimiz nerde olursak olalım mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

Kurtulmuş, Türkiye'de 20 yıldır devam eden AK Parti iktidarının birçok çalışmaya imza attığını dile getirdi.

Türkiye'nin sanayileşmesinde, kendi kendine yeterli olmasında, güçlü bir ülke haline gelmesinde önüne engellerin çıkarıldığına dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Esas olan şey zihniyet değişimini gerçekleştirebilmektir. İnsanlar ve topluluklar belli tarihsel dönemlerde eğer pozitif anlamda zihniyet değişimi yapabilirlerse, ellerindeki sorunları çözmek ve milletin önüne büyük ufuklar koyabilmek imkanına da sahip oluyor. Geçmiş dönemlerde de Türkiye, mesela rahmetli Menderes ve Özal dönemlerinde, rahmetli Erbakan'ın kısa süren iktidarı ama uzun süren siyasi mücadele sırasında bu zihniyet değişiminin peşinde koşmuştur, eski Türkiye yeni Türkiye üzerinde konuştuğumuz meselenin esası da budur. Zihniyeti değiştirmek, var olan temel ön kabulleri bir şekilde değiştirebilmek ve milletin önünü açacak adımlarının atabilmesini temin etmektir."

Kurtulmuş, bu açıdan bakıldığında AK Parti'nin esasında üç temel başarısının yaptığı bütün başarılarının üstünde olduğunu altını çizdi.

Bunlardan birinin vesayetlerle mücadele olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Ankara ve daha çok İstanbul'da oturan ve siyaseti, ticareti, ekonomiyi, TSK'yı, polis teşkilatını, devlet yapısını, kamu düzenini, her şeyini dizayn ettiğini zannedenler, Türkiye siyaseti üzerinde nasıl etkileri olduğunu yıllar boyu yaşamış olduk. Buradan bir kez daha teklifimi tekrar ediyorum. Bu muhalefet partileri 28 Şubat'ta ortak bir deklarasyon yayınlayacaklarmış, onlara teklifimiz ve tavsiyemiz 28 Şubat'ı da vesile kılarak, adam akıllı bir vesayetlerle mücadele programını bundan sonrası için milletle paylaşmaları. Bizim en büyük başarımız vesayetlerle mücadelede başarılı olmaktır. En önemli şey bu süre içerisinde vesayetlerle mücadele etmiş olmaktır ve pabuç bırakmamış olmamızdır. Bu büyük bir başarıdır."

Kurtulmuş, Türkiye'de çok büyük eş zamanlı demokratik reformların gerçekleştiğini de anlatarak, vesayetlerle mücadelenin ardından ekonomiyle birlikte demokratik reformların yapıldığını dile getirdi.

Türkiye'de özgüven inşasının yapıldığından da bahseden Kurtulmuş, "Bu milletin çocukları, 20 sene önce 'biz kendi roketimizi yapabilir miyiz?' denseydi, 'biz piyade tüfeğimizi bile yapamıyoruz ne roketi yapacağız' diye büyük bir içe kapanık ve özgüven kaybı içerisinde konuşurdu. Şimdi ufacık çocuklara 'roket yapabilir misin?' diye sorduğumuzda 'yaparım' diyor. Her türlü teknolojik gelişmeyi yapabileceğine inanan, Türkiye'nin bütün bunlarda Türkiye'nin en iyi olduğunu inanan yepyeni bir nesil ortaya çıkmış oldu. Bu özgüven inşası gerçekten en önemli 3. kazanımımızdır." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ahmet Uzer, Ali Şahin, Mehmet Sait Kiraz, Derya Bakbak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

