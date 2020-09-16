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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İsrail-Bahreyn anlaşmasını kınadı

ANKARA HABERLERİ  | 16.09.2020 11:39 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İsrail-Bahreyn anlaşmasını kınadı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Bahreyn'in de Filistin'e ihanet anlaşmasına katılmasını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İsrail-Bahreyn anlaşmasını kınayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Bahreyn'in de Filistin'e ihanet anlaşmasına katılmasını şiddetle kınıyoruz. Yapılan bu ihanet anlaşması gösterdi ki, aslında tarih tekerrür ediyor. İsrail'in kurdurulması sürecinin başlangıcından bu yana bölgede yaşanan ihanet halkasına sadece yenileri ekleniyor. Ne yaparlarsa yapsınlar hainlere, gafillere rağmen Filistin halkı kazanacaktır."

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