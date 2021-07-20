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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünü kutladı

20.07.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünü kutladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyorum. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi saygıyla selamlıyorum. Kıbrıs Türk Halkının kaderi kaderimizdir." ifadelerine yer verdi.

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