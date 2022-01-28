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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Sakarya'da temaslarda bulundu:

28.01.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye, Allah'a çok şükür belli bir ivme yakalamıştır" - "Türkiye, önemli bir ihracat ülkesi. Dünyanın gelişen önemli ülkelerinden birisi haline geldi. İnşallah bundan hiç geri adım atmadan, hiç geriye doğru gitmeden daha da büyük hedeflerle yolumuza devam edeceğiz"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin belli bir ivme yakaladığını belirterek "Türkiye, önemli bir ihracat ülkesi. Dünyanın gelişen önemli ülkelerinden birisi haline geldi. İnşallah bundan hiç geri adım atmadan, hiç geriye doğru gitmeden daha da büyük hedeflerle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Adapazarı ilçesindeki bir restoranda AK Parti Sakarya İl Başkanlığınca düzenlenen "Basın Buluşması"na katılan Kurtulmuş, daha sonra partisinin Sakarya İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Yunus Tever'den faaliyetler hakkında bilgi alan Kurtulmuş, ilçe başkanları ve belediye başkanlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Kurtulmuş, hem Türkiye genelinde hem de Sakarya özelinde yaptıklarını ve yapacaklarını değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini söyledi. Türkiye'nin belli bir ivme yakaladığını ve emin adımlarla geleceği ilerlediğini belirten Kurtulmuş, her alanda önemli mesafeler katedildiğini anlattı.

Türkiye'nin salgına rağmen elde ettiği başarılara değinen Kurtulmuş, "Türkiye önemli bir ihracat ülkesi. Dünyanın gelişen önemli ülkelerinden birisi haline geldi. İnşallah bundan hiç geri adım atmadan, hiç geriye doğru gitmeden daha da büyük hedeflerle yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, 2023 seçimlerine işaret ederek bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin önünü kesmek için her türlü oyunun oynanacağını ve her türlü tertibin yapılacağını bildiklerini dile getirerek "Buna karşı da bizim demokrasideki en büyük gücümüz olarak kabul ettiğimiz milletimizle beraber olarak, milletimizin gönlünde olmayı sürdürerek gönlüne girdiğimiz milletin gönlünden düşmemeyi başararak yolumuza devam edeceğiz. İnşallah 2023'te büyük bir zaferle seçim sonucu elde edeceğiz. 2024'te de hep beraber bu büyük başarıları sürdürerek yoluma devam edeceğiz." diye konuştu.

Daha sonra cuma namazını Orhan Cami'de kılan Kurtulmuş, ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi, vatandaşlarla sohbet etti. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğinin kermesini ziyaret eden Kurtulmuş, ikram edilmek üzere bir tepsi baklava aldı.

Ardından Büyükşehir Belediyesine geçen Kurtulmuş, burada mehteran takımı tarafından karşılandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, çalışmalar hakkında Kurtulmuş'a bilgi verdi.

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