AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "7 Şubat MİT kumpası" paylaşımı:

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yeniden büyük Türkiye hedefimizin gerçekleşmesine engel olmak isteyenler, 7 Şubat'ta, 17-25 Aralık'ta, Gezi kalkışmasında ve en son 15 Temmuz'da aziz milletimizin sağduyusunu, milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkışını gördüler." ifadesini kullandı.
Kurtulmuş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 7 Şubat MİT kumpasını unutmadıklarını, unutulan hıyanetin tekrarlanacağını ifade etti.
Güçlü ve büyük Türkiye yürüyüşünün önünü kesmek isteyenlerin ilk hamlelerinden birinin 7 Şubat 2012'deki MİT operasyonu olduğunu belirten Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetiyle Türkiye'ye ve milli birliğe yapılan kalkışmanın bertaraf edildiğini vurguladı.
Kurtulmuş, "Yeniden büyük Türkiye hedefimizin gerçekleşmesine engel olmak isteyenler, 7 Şubat'ta, 17-25 Aralık'ta, Gezi kalkışmasında ve en son 15 Temmuz'da aziz milletimizin sağduyusunu, milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkışını gördüler. Ülkemizin geleceği, milletimizin refahı için hedefimiz; yeniden güçlü ve büyük Türkiye'yi kurmaktır. AK Parti olarak milletimiz için durmadan çalışmaya devam edecek ve asla hiçbir vesayet odağına boyun eğmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.
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