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  4. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "7 Şubat MİT kumpası" paylaşımı:

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "7 Şubat MİT kumpası" paylaşımı:

07.02.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yeniden büyük Türkiye hedefimizin gerçekleşmesine engel olmak isteyenler, 7 Şubat'ta, 17-25 Aralık'ta, Gezi kalkışmasında ve en son 15 Temmuz'da aziz milletimizin sağduyusunu, milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkışını gördüler"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yeniden büyük Türkiye hedefimizin gerçekleşmesine engel olmak isteyenler, 7 Şubat'ta, 17-25 Aralık'ta, Gezi kalkışmasında ve en son 15 Temmuz'da aziz milletimizin sağduyusunu, milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkışını gördüler." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 7 Şubat MİT kumpasını unutmadıklarını, unutulan hıyanetin tekrarlanacağını ifade etti.

Güçlü ve büyük Türkiye yürüyüşünün önünü kesmek isteyenlerin ilk hamlelerinden birinin 7 Şubat 2012'deki MİT operasyonu olduğunu belirten Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetiyle Türkiye'ye ve milli birliğe yapılan kalkışmanın bertaraf edildiğini vurguladı.

Kurtulmuş, "Yeniden büyük Türkiye hedefimizin gerçekleşmesine engel olmak isteyenler, 7 Şubat'ta, 17-25 Aralık'ta, Gezi kalkışmasında ve en son 15 Temmuz'da aziz milletimizin sağduyusunu, milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkışını gördüler. Ülkemizin geleceği, milletimizin refahı için hedefimiz; yeniden güçlü ve büyük Türkiye'yi kurmaktır. AK Parti olarak milletimiz için durmadan çalışmaya devam edecek ve asla hiçbir vesayet odağına boyun eğmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

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