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  4. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki:

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki:

ANKARA HABERLERİ  | 29.11.2020 15:17 | Son Güncelleme

"Milletimizin ortak değerlerinden ordumuza karşı kullanılan hastalıklı dili ve arkasındaki kirli anlayışı şiddetle kınıyorum"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı, Türk ordusu hakkındaki ifadeleri nedeniyle kınadı.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başarır'ın bir televizyon kanalında söylediği sözlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin kahraman evlatları Türk Silahlı Kuvvetlerinin, gerek sınırlarımızda gerekse dünyanın dört bir yanında gösterdikleri üstün başarı ve adanmışlığı bazı şahsiyet yoksunlarının attıkları iftiralar asla gölgeleyemez. Milletimizin ortak değerlerinden ordumuza karşı kullanılan hastalıklı dili ve arkasındaki kirli anlayışı şiddetle kınıyorum."

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