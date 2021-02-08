AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bayburt'ta STK temsilcileri ile buluştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Sağlık sistemimizin altyapısının ve hastanelerimizin çok kuvvetli olması, ayrıca sağlık personelimizin çok iyi eğitimli ve deneyimli olması bu süreçte Amerika ile Avrupa ile dahi kıyasladığımızda Türkiye'yi çok ileriye taşımıştır." dedi. Kurtulmuş, Bayburt Öğretmen Evi'nde sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda, küresel salgınla Türkiye ve dünyanın çok enteresan bir dönemden geçtiğine işaret etti. Salgının etkileri ortadan kalktıktan sonra artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını şimdiden görmenin mümkün olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Nasıl buhar makinasının bulunmasıyla sanayi devrimine geçildiyse, nasıl 1970'lerde bilgi teknolojileri ve küreselleşmeyle birlikte sanayi ötesi döneme geçildiyse, bu pandemiyle birlikte de her alanda yeniden yapılanmanın söz konusu olacağı, eğitimden sağlık hizmetlerinin sunumuna, lojistikten sanayideki üretim şekillerine kadar her şeyin A'dan Z'ye neredeyse değişeceği bir döneme doğru gidiyoruz.'' diye konuştu.

Bu dönemden sonra oluşacak fikirlerle dünyada yeni bir küresel finansal mimari ve yeni bir küresel siyasal mimarinin ortaya çıkacağı öngörüsünde bulunan Kurtulmuş, dünyanın, kurum ve kuruluşlarının A'dan Z'ye yeniden yapılanacağı bir döneme hazırlandığının göründüğünü dile getirdi. -''Dünyada birçok ülke maske bulamazken Türkiye'nin bu konuda hiçbir eksiği olmamıştır'' Kurtulmuş, bundan sonraki süreçte yeni döneme hazırlıklı olan ülkelerin çok daha güçlü olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Ben Türkiye'nin Allah'ın izniyle ekonomideki evet bazı zorlukları bir müddet daha yaşayacağız ama bu süreç içerisinde en başından itibaren aldığımız tedbirlerle gerçekten mukayese ettiğimiz zaman diğer gelişmekte olan ülkelerle hatta gelişmiş ülkelerle dahi kıyasladığınızda Türkiye'nin bu süreci hem sağlık hem ekonomi politikaları bakımından ciddi bir şekilde güçlü bir şekilde atlattığını görüyoruz. Sağlık sistemimizin altyapısının, hastanelerimizin çok kuvvetli olması, ayrıca sağlık personelimizin çok iyi eğitimli ve deneyimli olması bu süreçte Amerika ile Avrupa ile dahi kıyasladığımızda Türkiye'yi çok ileriye taşımıştır. Örneğin dünyada birçok ülke maske bulamazken Türkiye'nin bu konuda hiçbir eksiği olmamıştır. Aşı meselesinde de yine dünyada aşıyla ilgili sıkıntılar devam ederken Türkiye halkını aşılamaya başlamıştır."