YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bayburt'ta STK temsilcileri ile buluştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bayburt'ta STK temsilcileri ile buluştu:

08.02.2021 21:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

''Sağlık sistemimizin altyapısının ve hastanelerimizin çok kuvvetli olması, ayrıca sağlık personelimizin çok iyi eğitimli ve deneyimli olması bu süreçte Amerika ile Avrupa ile dahi kıyasladığımızda Türkiye'yi çok ileriye taşımıştır''

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Sağlık sistemimizin altyapısının ve hastanelerimizin çok kuvvetli olması, ayrıca sağlık personelimizin çok iyi eğitimli ve deneyimli olması bu süreçte Amerika ile Avrupa ile dahi kıyasladığımızda Türkiye'yi çok ileriye taşımıştır." dedi.

Kurtulmuş, Bayburt Öğretmen Evi'nde sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda, küresel salgınla Türkiye ve dünyanın çok enteresan bir dönemden geçtiğine işaret etti.

Salgının etkileri ortadan kalktıktan sonra artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını şimdiden görmenin mümkün olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Nasıl buhar makinasının bulunmasıyla sanayi devrimine geçildiyse, nasıl 1970'lerde bilgi teknolojileri ve küreselleşmeyle birlikte sanayi ötesi döneme geçildiyse, bu pandemiyle birlikte de her alanda yeniden yapılanmanın söz konusu olacağı, eğitimden sağlık hizmetlerinin sunumuna, lojistikten sanayideki üretim şekillerine kadar her şeyin A'dan Z'ye neredeyse değişeceği bir döneme doğru gidiyoruz.'' diye konuştu.

Bu dönemden sonra oluşacak fikirlerle dünyada yeni bir küresel finansal mimari ve yeni bir küresel siyasal mimarinin ortaya çıkacağı öngörüsünde bulunan Kurtulmuş, dünyanın, kurum ve kuruluşlarının A'dan Z'ye yeniden yapılanacağı bir döneme hazırlandığının göründüğünü dile getirdi.

-''Dünyada birçok ülke maske bulamazken Türkiye'nin bu konuda hiçbir eksiği olmamıştır''

Kurtulmuş, bundan sonraki süreçte yeni döneme hazırlıklı olan ülkelerin çok daha güçlü olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ben Türkiye'nin Allah'ın izniyle ekonomideki evet bazı zorlukları bir müddet daha yaşayacağız ama bu süreç içerisinde en başından itibaren aldığımız tedbirlerle gerçekten mukayese ettiğimiz zaman diğer gelişmekte olan ülkelerle hatta gelişmiş ülkelerle dahi kıyasladığınızda Türkiye'nin bu süreci hem sağlık hem ekonomi politikaları bakımından ciddi bir şekilde güçlü bir şekilde atlattığını görüyoruz. Sağlık sistemimizin altyapısının, hastanelerimizin çok kuvvetli olması, ayrıca sağlık personelimizin çok iyi eğitimli ve deneyimli olması bu süreçte Amerika ile Avrupa ile dahi kıyasladığımızda Türkiye'yi çok ileriye taşımıştır. Örneğin dünyada birçok ülke maske bulamazken Türkiye'nin bu konuda hiçbir eksiği olmamıştır. Aşı meselesinde de yine dünyada aşıyla ilgili sıkıntılar devam ederken Türkiye halkını aşılamaya başlamıştır."

Kurtulmuş, dünyadaki diğer ülkelerle kıyaslandığında ekonomi-sağlık dengesini de en iyi koruyan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş şu görüşlere yer verdi:

''Vatandaşımızla birlikte el ele gönül gönüle bu süreci yürütüyoruz. Herkes elini taşın altına koyuyor. Devlet, millet kaynaşmasının en güzel örneklerini bu süreçte veriyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu iş biter. Bundan sonra Türkiye'yi daha güçlü, daha kuvvetli, daha hızlı adım atabilir bir ülke noktasına getirebilmemiz lazım. Bunun için Ankara'dan alınacak kararların, Anadolu'da alınacak kararların çok büyük önemi vardır ama tek tek her bir ilimizin de kendi içerisindeki potansiyellerini en iyi şekilde kullanarak bu süreci daha ileriye taşımak için yardımcı olması gerekir. Bütün sivil toplum kuruluşlarına, bütün alanlarda halkımıza dokunabilecek imkanı olan arkadaşlarımıza önemli sorumluluklar ve görevler düşüyor. El birliğiyle inşallah bu süreci atlatacağız. Pandemi öncesinden daha güçlü bir Türkiye'yi daha muktedir bir Türkiye'yi hep birlikte, beraber inşa edip ayağa kaldıracağız.''

Toplantıya Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile kentteki STK temsilcileri katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındıMutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı
'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

Bayburt Namaz Vakitleri 8 Şubat Pazartesi

İmsak
05:49
Sabah
07:14
Öğle
12:38
İkindi
15:26
Akşam
17:53
Yatsı
19:12

Bayburt Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Pazartesi

Turkuaz Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Bayburt ECZANELER
Bayburt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Traktör devrildi, eşini kaybetti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Diğer Haberler

AK Parti Bayburt 7. Olağan İl Kongresi

AK Parti Bayburt 7. Olağan İl Kongresi

AK Parti Bayburt 7. Olağan İl Kongresi

AK Parti Bayburt 7. Olağan İl Kongresi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “Biz gavurun ne dediği değil milletin ne dediğine bakıyoruz”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “Biz gavurun ne dediği değil milletin ne dediğine bakıyoruz”

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Bayburt’ta

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Bayburt’ta

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Bayburt Valiliğini ziyaret etti:

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Bayburt Valiliğini ziyaret etti:

Bayburt için şiddetli rüzgar uyarısı

Bayburt için şiddetli rüzgar uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.