AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Erzincan'da cemevinin açılış töreninde konuştu:

ERZİNCAN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Adım adım cemevleri ve Alevi vatandaşlarımızın beklentileri konusunda, her geçen zaman içinde daha çok açılımlar yapılıyor, ihtiyaçlar gideriliyor. Alınan kararlar doğrultusunda, cemevlerinin bütün elektrik, su, diğer ısınma masraflarını da devlet karşılayacak. Dolayısıyla sizin de üzerinizden bu yükü kaldırmış olacağız." dedi.

Refahiye ilçesinde, hayırsever iş insanı Turan Aras tarafından yaptırılan "Refahiye Cemevi"nin açılışı törenle yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından semah gösterisi yapıldı.

Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, cemevleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2008-2009-2010'da önemli çalıştayların yapıldığını, meselenin enine boyuna ele alınıp konuşulup tartışılarak bir altyapı oluşturulduğunu söyledi.

Burada amaçlarının ortak bir noktaya varmak olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bu mümkün olmadı, olmasını da zaten beklememek lazım. Allah'a giden tek bir yol yok, birçok yol var ama önemli olan bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve bu mübarek topraklarda birlikte yaşayacağız. Erzincan Refahiye bunun en güzel örneğidir." dedi.

"Erzincan'da ve Refahiye'de bizim aramızda ayrı gayrı yok. Alevi-Sünni biz etle kemik gibiyiz, birbirimizden ayrılamayız. Acılarımız bir, sevinçlerimiz bir, acılarımızı paylaşarak azaltacağız sevinçlerimizi paylaşarak artıracağız." diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Aramızda fitne fesat nifak sokmaya çalışanlara da fırsat vermeyeceğiz. Aşık Veysel'in bu konuda çok güzel sözleri var. 'Ne Alevisi ne Sünnisi, değil miyiz hep bir gardaş. Bizi yakar bizim ateş.' Onun için dostluklarımızı daha çok artıracağız, husumetlerimizi daha çok azaltacağız ve birlikte yaşayacağız. Yeni değiliz. Biz bu topraklarda bin yıldan beri beraber yaşıyoruz. Hoca Ahmet Yesevi'den, Horasan'dan, Orta Asya'dan ve Kafkaslardan geldik. Bugün aramızda Azerbaycanı'n kadim önceki Başbakanı, Aksakal Başkanı Hasan Hasanov'da bizimle beraber. Canlarımız kardeşlerimiz bu mutlu gününe, açılışına o da şahitlik ediyor. O da ortak oluyor."

Yıldırım, herkesin farklı farklı ihtiyaç ve beklentilerinin bulunduğunu belirtti.

Cemevlerinin yapısına ilişkin değerlendirmede bulunan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Adım adım cemevleri ve Alevi vatandaşlarımızın beklentileri konusunda, her geçen zaman içinde daha çok açılımlar yapılıyor, ihtiyaçlar gideriliyor. Alınan kararlar doğrultusunda cemevlerinin bütün elektrik, su diğer ısınma masraflarını da devlet karşılayacak. Dolayısıyla sizin de üzerinizden bu yükü kaldırmış olacağız. Eğer arzu edilirse cemevlerinde burada devlet, kadrolu dedelere de yer ve imkan verecek, tamamen isteğe bağlı bir şey. Bunların da kadrosunu temin etmiş olacak. Cemevlerinin işlerin takip etmek amacıyla bir Başkanlık tahsis edildi. Bunları Cumhurbaşkanımız açıkladı. Bunlar bir başlangıçtır. Başka ne gibi ihtiyaçlar varsa bunlar tabii ki konuşarak, görüşerek her şey hal yoluna girer. Önemli olan kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimizdir, bağımsızlığımızdır. Memleketimiz bu topraklar, herkesin gözü olan topraklardır."

Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğu bir dönemde burada herkese düşen görevin, sağlam ve dik durmak olduğunu vurgulayan Yıldırım, kenetlenerek, insanların farklılıklarını değil benzerliklerini daha çok ön plana çıkarmak gerektiğini belirtti.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kenetlenmeyi başardığımızda Allah'ın izniyle bize içeride, dışarıda ne terör ne emperyal hedefler hiç kimse bir zarar veremez. Benim adım Binali, benim adımın nasıl konulduğun anlatmışımdır. Benim adım Refahiye'de yaşayan Alevi hemşehrilerimiz tarafından konmuş çünkü biz ayrımız, gayrımız yok. Hep birdik beraberdik, hala daha bir ve beraberiz. Zaman zaman aramıza nifak sokmaya çalışanlar olmadı mı? Oldu. Sivas'ı, Çorum'u, Maraş'ın acılarını yaşamadık mı? Yaşadık. Başbağlar'ı yaşamadık mı? Yaşadık. Gazi'yi de yaşadık. Bütün yaşanan acıları küllendirmek, başka acıların yaşanmaması için de gayret etmek hepimizin görevi. Bunun için kardeşliğimize gözümüzün içi gibi bakacağız.

Din, ağız seviyesine geldiği zaman o zaman kavga başlar. Din sadece kabul edilir ve inanılır. Onun için böylesine bir ihtiyacı karşılamak için elini taşın altına koyan memleketi için büyük bir gayret gösteren Turan Aras kardeşimizin teşekkür ediyorum. Allah hayrını kabul etsin. Buralarda cem olabilmeyi nasip etsin."

Rahatsızlığı nedeniyle programa katılamayan iş insanı Turan Aras'ın oğlu Serkan Aras'ın konuşmasının ardından cemevi, kurdele kesilerek açıldı. Cemevindeki gezinin ardından Yıldırım ve beraberindekiler yemek yedi.

