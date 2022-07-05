YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım Tokat'ta tarla günü etkinliğine katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım Tokat'ta tarla günü etkinliğine katıldı

05.07.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım Tokat'ta tarla günü etkinliğine katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tokat'ın Niksar ilçesinde tarla günü etkinliğine katıldı.

Yıldırım, Niksar ilçesine bağlı Şahinli köyünü ziyaret ederek, burada biçerdöverle buğday hasadı yaptı.

Hasadın hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, "Bölgede buğday hasadı yapılıyor. Elhamdülillah gayet güzel, verim yüksek. Dönüm başına 800 kiloya kadar çıkıyor. Dolayısıyla yeni hasat döneminin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz." dedi.

Bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buğday ve arpada referans fiyatları açıkladığını hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Primleri ile birlikte buğday 7,45, arpa 6,20 olarak belirlendi. Tahıl başta olmak üzere gıda ürünleri çok daha önemli hale geldi. Bu bakımdan da Cumhurbaşkanı'mız, kabinesi, tarımda verimi daha da artırmak, mahsulü daha da fazlalaştırmak için bir dizi tedbir alıyor, uygulamaya koyuyor. Esas itibarıyla önümüzdeki sene bunların uygulamasını çok daha farklı şekilde göreceğiz."

Yıldırım'a, burada Niksar Kaymakam İlhami Doğan tarafından içinde ceviz bulunan sandık hediye edildi.

Binali Yıldırım, daha sonra Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün babası Zühtü ve annesi Zarife Gök'ü Erbaa ilçesine bağlı Tosunlar köyündeki evlerinde ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Tokat'ta konuştu:AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Tokat'ta konuştu:
Mersin'de ölü caretta caretta sahile vurduMersin'de ölü caretta caretta sahile vurdu
Başpehlivan Şimşek, Kırklareli'nin Büyükmandıra beldesinde davul zurnayla karşılandıBaşpehlivan Şimşek, Kırklareli'nin Büyükmandıra beldesinde davul zurnayla karşılandı
Anahtar Kelimeler:
Tokat Binali Yıldırım ak parti

Tokat Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

İmsak
03:07
Sabah
05:03
Öğle
12:43
İkindi
16:41
Akşam
20:14
Yatsı
22:01
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Vizyon tarihi kesinleşti! Gözler o tarihe çevrildi

Vizyon tarihi kesinleşti! Gözler o tarihe çevrildi

Dünyanın yarısından çoğu bu inanılmaz hatayı yapıyor!

Dünyanın yarısından çoğu bu inanılmaz hatayı yapıyor!

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Kansere karşı korur, kanı temizler, kalp dostu...

Kansere karşı korur, kanı temizler, kalp dostu...

Havanın ne kadar sıcak olduğunu böyle kanıtladı!

Havanın ne kadar sıcak olduğunu böyle kanıtladı!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.