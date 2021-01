AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam, Trabzon kongresinde konuştu:

Gelişen, büyüyen Türkiye'nin başarılarıyla birlikte AK Parti Kadın Kollarının da büyüdüğüne dikkati çeken Çam, "Bugün 5,5 milyona varan üye sayımızla her ilde, her ilçede varlığımızı sürdürüyoruz. Şu anda baktığımızda gençleşen, 30 yaşın altında üyeleriyle yenilenen, gençlerin enerjisi ve kadın kollarımızın tecrübesiyle, ikisinin harmanlanmasıyla birlikte de artık Türkiye'de kadın kolları bırakın Türkiye markasını, dünya markası olmuş durumda. Dünyada böyle büyük bir kadın örgütü şu ana kadar yok. 5,5 milyona ulaşan üye sayısı diğer partilerin tüm üye sayılarının çok daha üstünde." ifadesini kullandı.

Çam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kadınların siyasette olması gerekliliğini her daim vurguladığını anımsatarak, her daim destek verdiğini ve ilk girdiği seçimden itibaren kadınların sahada çalışmalarını sağladığını aktardı.

"Ben gençliğimi heba ettim, türban ile başörtünün aynı şey olduğunu anlatmak için ama maalesef bugün geldiğimiz noktada hala bir hakimin başörtülü bir şekilde hakimlik yapamayacağını iddia eden bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bizler bu bilinç içerisinde geçmişimizi unutmadan, geleceğe bakmak zorundayız. Sahada her yere nüfuz ederken, bir taraftan yaptıklarımızı anlatacağız ama diğer taraftan geçmişimizi asla unutturmayacağız. Sırf başörtüsünden dolayı okula gidemeyen, giremeyen ve çocuklarının yemin törenini ağlayarak terk eden analarımızı unutmadık, unutturmayacağız. Bugün geldiğimiz noktada Allah'a binlerce kez şükürler olsun ki her alanda hiçbir ayırım yapmadan, açık-kapalı vesaire ayırımları yapmadan, birbirimizi gruplaştırmadan sahada ve her yerde masada yer almaya gayret gösteriyoruz."

- "Şiddete karşı turuncu çizgimizi her daim çiziyoruz"

Çam, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kadına şiddetle mücadelede öncülük etmeye gayret gösterdiklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Şiddete karşı turuncu çizgimizi her daim çiziyoruz. Birilerinin yaptığı gibi mahkeme mahkeme dolaşarak boy göstermiyoruz ve maalesef bu bir başka partinin kadın kolları başkanı her mahkemeye gidiyor, birkaç tane arkadaşıyla fotoğraf veriyor ama işin içine baktığımız zaman kendi partilerinin içerisindeki taciz, tecavüz vakalarını halının altına süpürmekten de imtina etmiyor. Biz Trabzon'dan ak kadınlar olarak, bunları bir kenara not ettiğimizi ve bunların peşinde, takipçisi olacağımızı söylüyoruz. Biz ezilen, mağdur olan ve her türlü noktada cinsiyet ayrımı yapmadan, çocuk, genç, yaşlı demeden mazlumun ve mağdurun yanında olan bir liderin talebeleri olarak her daim bu işleri takip edeceğimizi de buradan ifade etmek istiyorum."

Katılımcılardan, 19 yıldır ak davaya hizmet eden, büyük ve güçlü Türkiye yolunda varını yoğunu ortaya koyan, gecesini gündüzüne katan, diklenmeden dik durabilen, siyasete kadın bakış açısını getiren, evinden, işinden, evladından fedakarlık ederek millete hizmet eden ak kadınları ayakta alkışlamalarını isteyen Çam, kadınların sahada ve ev ziyaretleri sırasında yaşadıkları zorlukları da çeşitli örneklerle anlattı.