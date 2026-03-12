MAGAZİN

  MAGAZİN
Seda Sayan'ın son hali gündem oldu! Kimse tanıyamadı

Geçirdiği estetik işlemleri saklamayan ünlü sanatçı Seda Sayan, şimdi de son haliyle gündem oldu. Sosyal medya hesabından yeni paylaşımlar yapan ünlü ismin yüzündeki büyük değişim dikkat çekti.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü sanatçı Seda Sayan’ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım kısa sürede gündem oldu. Ünlü ismin yüzündeki değişim takipçilerinin gözünden kaçmazken o kareye adeta yorum yağdı.

Estetik operasyonlarını saklamayan ve bu konuda yaptığı açıklamalarla sık sık konuşulan Seda Sayan, gazeteci Cengiz Semercioğlu ile birlikte çekildiği bir kareyi sosyal medya hesabında paylaştı.

Seda Sayan ın son hali gündem oldu! Kimse tanıyamadı 1

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, takipçilerin bir kısmı ünlü sanatçının değişimini çok beğendiğini dile getirdi. Ancak bazı kullanıcılar ise fotoğraftaki görüntü için “Bu işlem mi yoksa filtre mi?” sorusunu sormadan edemedi.

Seda Sayan ın son hali gündem oldu! Kimse tanıyamadı 2

YORUM YAĞDI

Seda Sayan'ın yüzündeki değişim içinse sosyal medyada; 'tanıyamadım', 'bambaşka biri', 'ilk bakışta tanımak mümkün değil' gibi yorumlar yapıldı.

