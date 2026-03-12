Seda Sayan'ın son hali gündem oldu! Kimse tanıyamadı

Ünlü sanatçı Seda Sayan’ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım kısa sürede gündem oldu. Ünlü ismin yüzündeki değişim takipçilerinin gözünden kaçmazken o kareye adeta yorum yağdı.

Estetik operasyonlarını saklamayan ve bu konuda yaptığı açıklamalarla sık sık konuşulan Seda Sayan, gazeteci Cengiz Semercioğlu ile birlikte çekildiği bir kareyi sosyal medya hesabında paylaştı.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, takipçilerin bir kısmı ünlü sanatçının değişimini çok beğendiğini dile getirdi. Ancak bazı kullanıcılar ise fotoğraftaki görüntü için “Bu işlem mi yoksa filtre mi?” sorusunu sormadan edemedi.

YORUM YAĞDI

Seda Sayan'ın yüzündeki değişim içinse sosyal medyada; 'tanıyamadım', 'bambaşka biri', 'ilk bakışta tanımak mümkün değil' gibi yorumlar yapıldı.