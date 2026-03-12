SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Yüksel Yıldırım yine yapacağını yaptı! Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'ye gönderme

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Rayo Vallecano mağlubiyetinin ardından hem takımın performansını hem de Türk futbolunun seviyesini değerlendirdi. Rakiplerinin daha hızlı ve hazır olduğunu belirten Yıldırım, tur şansının zorlaştığını söyledi. İşte detaylar...

Yüksel Yıldırım yine yapacağını yaptı! Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'ye gönderme
Cevdet Berker İşleyen

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Rayo Vallecano maçının ardından konuştu. Yıldırım, "La Liga ile Süper Lig arasındaki farkı bir Anadolu takımı olarak denemiş olduk. Biz kendimizi hızlı biliyorduk, onlar bizden daha hızlıymış." dedi.

Sözlerine devam eden Yüksel Yıldırım, "Onlar bizden daha iyi hazırlanmışlar ama yediğimiz ikinci gol ve üçüncü gol bize yakışmadı. Bizim hatalarımızı değerlendirdiler ve golü buldular. Fenerbahçe maçının yorgunluğu olduğu gözüktü. Tempolu bir maç oynamıştık ve hoca aynı kadroyu çıkardı. Hocamız gerekli değişiklikleri yaptı, oyuna canlılık geldi, acaba 2-2'yi yakalayabilir miyiz derken bir hata ile golü buldular. Sanki umutlarımız tükeniyor ama bir sonraki maç var. Bir sonraki maçta tüm takımın elinden geleni yapması lazım." sözlerini sarf etti.

"BİZİ ELEYECEKLER"

Yüksel Yıldırım yine yapacağını yaptı! Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe ye gönderme 1

Yüksel Yıldırım, "Yapmak istediklerimiz ilk 16'ya kalmaktı, onu yaptık. Güçlü bir takım çıktı karşımıza. Bizi elerlerse çeyrek final, yarı final oynarlar. Zannediyorum bizi eleyecekler gibi gözüküyor. İnsan umudunu kaybetmek istemiyor ama öyle, gerçekçi bakmak lazım. Maç başlarken 50-50'ydi. Şimdi 20'lere düştü. 3 farklı yenmemiz zor gözüküyor." dedi.

"FENERBAHÇE'YE KÖK SÖKTÜRDÜK AMA..."

Yüksel Yıldırım yine yapacağını yaptı! Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe ye gönderme 2

Açıklamalarını sürdüren Samsunspor Başkanı Yıldırım, "İyi bir takım olma yolundayız. Bu takımı 8 yıl önce aldık, yapılandırdık, adım adım geldik. Süper Lig'de ikinci yılımızda Avrupa'ya gitmek. Önemli olan sürdürülebilir yapmak bundan sonra. Seneye şimdiden hazırlıklarımıza başladık. Hocamız yeni, kadroda değişiklikler olacak. Samsunspor, geleceğin temellerini atacak. Bu maç söyleyecek bir şey yok. Pozisyonumuz yok. Geçen hafta Fenerbahçe'ye kök söktürdük, Türkiye'nin en iyi takımlarından birisi. Bugün İspanya Ligi'nin on beşincisi ile oynuyoruz. Biz Türkiye'de futbol oynuyoruz ama demek ki ligimiz çok zayıf. Kulübüm ve camiam adına üzgünüz." dedi.

Yüksel Yıldırım, "Rayo Vallecano'ya yakıştıramadım. Kaleci kalkmıyor, oyuncu düşüyor kalkmıyor, inanılmaz. Montella bile, "Ben böyle bir şey görmedim." dedim. Hakem de buna göz yumuyor. Hocamla milli takımın geleceği ile ilgili konuştuk, ona başarılar diledim. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz dedim, o da istiyor. Hocama da teşekkür ediyorum. Buraya gelmesi, bize destek vermesi, Samsunspor doğru yolda demek ki milli takım hocası da geliyor ve destek veriyor. Bunlar gelecek için önemli, geleceği besleyeceğiz biz." diye konuştu.

"İÇİMİZDEKİ İRLANDALILAR"

Yüksel Yıldırım yine yapacağını yaptı! Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe ye gönderme 3

Taraftarla ilgili konuşan Yüksel Yıldırım, "Taraftara çağrıda bulundum. 17-18 bin dendi. Destek güzeldi. Gerçek Samsunspor taraftarına teşekkür ediyorum. Sosyal medya delikanlılığı yapan troller bize sallıyor ama sonra gelmiyorlar. Artık bu işin bilet fiyatları ile ilgili olmadığını gördük. İsteyen gelebilirdi. Hele de böyle İspanya'dan gelen bir takımı izlemeye. Gelenlere teşekkür ediyorum. Sosyal medyadan yazanlar gerçek Samsunspor taraftarı değil. Onlar karıştırmak istiyor, içimizdeki İrlandalılar. Bize inananlar çoğunlukta, taraftara teşekkür ediyorum. Tekrar herkesten özür diliyorum, kötü bir gece oldu." sözlerini sarf etti.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Samsunspor Samsunspor
1 - 3
Rayo Vallecano Rayo Vallecano

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TFF resmen açıkladı! Süper Lig'de o maça kadın hakem atandıTFF resmen açıkladı! Süper Lig'de o maça kadın hakem atandı
Rapor ortaya çıktı! İşte Galatasaray - Liverpool maçındaki gol iptalinin gerekçesiRapor ortaya çıktı! İşte Galatasaray - Liverpool maçındaki gol iptalinin gerekçesi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Samsunspor Yüksel Yıldırım son dakika fenerbahçe uefa konferans ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |Haşdi Şabi'nin Irak'taki karargahı vuruldu!

CANLI |Haşdi Şabi'nin Irak'taki karargahı vuruldu!

ABD paylaştı! Film sahnelerini aratmayan görüntüler: "İran hava gücünü kaybediyor"

ABD paylaştı! Film sahnelerini aratmayan görüntüler: "İran hava gücünü kaybediyor"

SON DAKİKA | Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler depremi! 89'da çaldığı penaltı Almanya'yı ayağa kaldırdı

SON DAKİKA | Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler depremi! 89'da çaldığı penaltı Almanya'yı ayağa kaldırdı

Meşhur Ferrari satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Meşhur Ferrari satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Deutsche Bank raporu yayımladı! Hürmüz Boğazı için üç petrol senaryosu

Deutsche Bank raporu yayımladı! Hürmüz Boğazı için üç petrol senaryosu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.