AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den Avrupa Konseyi Başkan ve üyelerine mektup:

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Avrupa Konseyi'nin 11 Mayıs 2021'deki toplantısında, bazı konuşmacıların Türkiye ve Türkiye'de kadın olmak hakkındaki ifadelerinin manipülatif olduğunu ve ülkenin gerçeklerini yansıtmadığını bildirdi.

Keşir, Avrupa Konseyi'nin toplantısında bazı konuşmacıların Türkiye ve Türkiye'de kadın olmak hakkında yaptıkları yorumlara ilişkin Avrupa Konseyi Başkanı ve üyelerine mektup gönderdi.

Ayşe Keşir mektubunda, "Avrupa Konseyi'nin 11 Mayıs 2021 tarihli toplantısında, bazı konuşmacıların Türkiye ve Türkiye'de kadın olmak hakkında manipülatif ifadeleri ülkemizin gerçeklerini yansıtmamaktadır." ifadesini kullandı.

Türk kadınının 1934'te pek çok Avrupa ülkesinden önce seçme seçilme hakkı elde ettiğini anımsatan Keşir, şunları kaydetti:

"Türk kadınının bugün gittikçe artan kazanımlarının görmezden gelinmesi, hükümet karşıtı bakış açısı ile gerçeklerin kapatılması ve bunun propagandasının yapılması, yıllardır kadın hakları mücadelesi veren, seçilmiş milletvekili olan biz kadınları derinden üzmüştür. Türkiye'de bile yaşamayan bir konuşmacının, ülke gerçeklerinden uzak, kişisel deneyimlerini genelleştiren, hiçbir akreditasyonu olmayan veriler ile Türk kadını ve çocuklar hakkında söyledikleri bizim için yok hükmündedir."