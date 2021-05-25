YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den Avrupa Konseyi Başkan ve üyelerine mektup:

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den Avrupa Konseyi Başkan ve üyelerine mektup:

25.05.2021 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Avrupa Konseyi'nin 11 Mayıs 2021 tarihli toplantısında, bazı konuşmacıların Türkiye ve Türkiye'de kadın olmak hakkında manipülatif ifadeleri ülkemizin gerçeklerini yansıtmamaktadır" - "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyor olması kadına karşı şiddetle mücadeleden vazgeçtiği anlamına asla gelmemektedir"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Avrupa Konseyi'nin 11 Mayıs 2021'deki toplantısında, bazı konuşmacıların Türkiye ve Türkiye'de kadın olmak hakkındaki ifadelerinin manipülatif olduğunu ve ülkenin gerçeklerini yansıtmadığını bildirdi.

Keşir, Avrupa Konseyi'nin toplantısında bazı konuşmacıların Türkiye ve Türkiye'de kadın olmak hakkında yaptıkları yorumlara ilişkin Avrupa Konseyi Başkanı ve üyelerine mektup gönderdi.

Ayşe Keşir mektubunda, "Avrupa Konseyi'nin 11 Mayıs 2021 tarihli toplantısında, bazı konuşmacıların Türkiye ve Türkiye'de kadın olmak hakkında manipülatif ifadeleri ülkemizin gerçeklerini yansıtmamaktadır." ifadesini kullandı.

Türk kadınının 1934'te pek çok Avrupa ülkesinden önce seçme seçilme hakkı elde ettiğini anımsatan Keşir, şunları kaydetti:

"Türk kadınının bugün gittikçe artan kazanımlarının görmezden gelinmesi, hükümet karşıtı bakış açısı ile gerçeklerin kapatılması ve bunun propagandasının yapılması, yıllardır kadın hakları mücadelesi veren, seçilmiş milletvekili olan biz kadınları derinden üzmüştür. Türkiye'de bile yaşamayan bir konuşmacının, ülke gerçeklerinden uzak, kişisel deneyimlerini genelleştiren, hiçbir akreditasyonu olmayan veriler ile Türk kadını ve çocuklar hakkında söyledikleri bizim için yok hükmündedir."

Türkiye'de özellikle son 19 yılda kadınların elde ettiği kazanımların bir kısmına mektubunda yer veren Keşir, Türkiye'de kadınların 1935'te ilk kez parlamentoda yüzde 4,1 oranında temsil edildiğini, bu oran 2002 yılına kadar hiç aşılamamışken, 2018 seçimiyle birlikte parlamentoda kadın temsil oranının yüzde 17,4'e yükseldiğini bildirdi.

Kadınların elde ettiği kazanımlarda 19 yıldır hükümette olan AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere kadın haklarına inanan erkeklerin ve yıllarca kadın hakları mücadelesi veren kadın parlamenterlerin emeğinin yadsınamayacağını aktaran Keşir, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kadının siyasi temsil oranı kabul edilebilir eşiğe ulaşana kadar çalışmalarımız devam edecektir. Güzel ülkem Türkiye'de kadına yönelik şiddet ile mücadeledeki düzenlemelerin büyük bir kısmı İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmasından çok daha önce yapılmıştır. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyor olması kadına karşı şiddetle mücadeleden vazgeçtiği anlamına asla gelmemektedir. Kadına yönelik şiddetle mücadele ile ilgili tüm yasal düzenlemeler zaten iç hukukta yapılmıştır."

Ülkede yaşayan 83 milyon vatandaşın her birinin tüm temel insan haklarının, anayasal haklarının devletin, hükümetin güvencesi altında olduğunu vurgulayan Keşir, şöyle devam etti:

"Bununla birlikte, özellikle son yıllarda bazı grupların, aile karşıtı politik taleplerinde ve lobicilik faaliyetlerinde İstanbul Sözleşmesini kullanıyor olması, yüzde 53,66 ile iktidarı destekleyen seçmen kitlesinde 'aile değerlerinin zayıflaması' yönünde kaygı yaratmıştır. Ülkemizin sözleşmeden çekilmesi, kadına yönelik şiddetle mücadelede eksen değişikliğinden değil, bireyi topluma hazırlayan aile değerlerimizin korunması gerekçesiyle gerçekleşmiştir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda konuştu:Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda konuştu:
İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıİzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Ankara Namaz Vakitleri 25 Mayıs Salı

İmsak
03:30
Sabah
05:19
Öğle
12:51
İkindi
16:46
Akşam
20:12
Yatsı
21:53

Ankara Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Salı

Aydınlar Eczanesi
Cankaya
Beril Bulut Eczanesi
Cankaya
Çağla Eczanesi
Cankaya
Hilal Eczanesi
Cankaya
İbrahim Ethem Eczanesi
Cankaya
Lünet Eczane-Optik Eczanesi
Cankaya
Mustafa Kemal Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İzmir'de parkta arkadaşı tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede öldü

İzmir'de parkta arkadaşı tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede öldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kocaeli'de yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kocaeli'de yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Antalya'da denizi kirleten gemiye 1,5 milyon lira ceza kesildi

Antalya'da denizi kirleten gemiye 1,5 milyon lira ceza kesildi

Antalya'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Antalya'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.