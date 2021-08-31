AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Bodrum'da yangından zarar gören mahalleleri ziyaret etti:

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, dünyayla mukayese edildiğinde orman yangınlarına çok hızlı bir şekilde müdahale edildiğini bildirdi.

Şahin, beraberindeki heyetle, Bodrum'un Dereköy, Mazı ve Gökpınar mahallelerini ziyaret ederek yanan ormanlık alanları inceledi, mahalle sakinleriyle sohbet edip taleplerini dinledi.

Gökpınar Mahallesi'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Şahin, Antalya ve Muğla’da yangın afeti yaşandığını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangının önce kontrol altına alındığını sonrasında ise yaraların sarılması için çaba gösterildiğini söyledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangında su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in dışında can kaybı yaşanmadığını anlatan Şahin, "Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Şahin kardeşimiz o fedakarlığıyla tüm Türkiye'nin ismini bildiği bir kardeşimiz. Yangın söndürme çalışmaları esnasında yaralananlar da oldu. Onlara da acil şifalar diliyorum." dedi.

Güney bölgelerinin böylesine büyük bir orman yangını felaketleriyle uğraşırken kuzey illerinin de sel felaketiyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Şahin, özellikle Orta ve Doğu Karadeniz'de büyük sel felaketleri yaşandığını ifade etti.

Nerede nasıl bir sıkıntı, felaket varsa devletin ilk andan itibaren hep felaket bölgelerinde olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Bakanlarımız, devlet kurumlarımız, gönüllü vatandaşlarımız, yangının söndürülmesi için seferber oldu. Gerçekten de dünyayla mukayese ettiğimizde çok hızlı bir şekilde bu yangınlara müdahale ettik. Günlerce, haftalarca, aylarca süren yangınlar yaşadık ama biz bu konuda birikmiş bir güce sahibiz. Tabii ki bir tek ağacın yanması bile bizim canımızı yakar ama felaketin boyutunun büyümemesi için de devletimiz seferber oldu. Bakanlarımız tabiri caizse buraya yerleşti ve bütün çalışmaları yakından takip etti. Cumhurbaşkanımız geldi ve yine gelecek. Yaraların hızla sarılması için hep birlikte seferber olduk. Devlet, millet el ele verdi. Bu felaketi atlatmak için seferber oldu. Felaketin boyutunu buralarda sizler bizden daha iyi biliyorsunuz. Yaraları hızlıca sardık. Bundan sonra tekrar bu felaketleri yaşamamak, bunları istişare etmek ve vatandaşlarımızı dinlemek için buradayız. İnşallah Rabbim böyle büyük felaketten hepimizi korusun."

Şahin, bütün zararları telafi edebilecek güce sahip bir devletin, her zaman milletinin hizmetkarı olan bir devletin olduğunu dile getirdi.

Programa, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel ile Şevki Şar ve partililer de katıldı.

Şahin ve beraberindekiler yarın da Milas ilçesindeki yangından zarar gören mahalleri ziyaret edecek.



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