AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den "özgürlükçü anayasa" vurgusu

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Sivil, demokratik, özgürlükçü yeni bir anayasa yapmak, bu ülkeye karşı en büyük sorumluluğumuzdur." dedi.

AK Parti Çankırı İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Şahin, mevcut anayasanın artık toplumsal ihtiyaçları karşılamadığını söyledi.

Darbe ürünü, vesayetçi, zamanın ruhuna ayak uyduramayan bir anayasa ile 21'inci yüzyıl hedeflerine ulaşmanın mümkün olmayacağını ifade eden Şahin, "Büyük Türkiye idealimizi ancak sivil, demokratik, özgürlükçü, zamanın ruhuyla barışık bir toplumsal mutabakat metni olma hüviyetini taşıyan yeni bir anayasa ile gerçekleştirebiliriz." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin Türkiye'ye birçok alanda hizmet ettiğini ancak yeni anayasa sözünü yerine getiremediklerinin farkında olduklarını söyleyen Şahin, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla sivil, demokratik, özgürlükçü yeni bir anayasayı bu ülkeye kazandırmak omuzlarımızdaki en önemli sorumluluklardan bir tanesi, belki de birincisidir. Türkiye darbelerin şekillendirdiği anayasayı geride bırakıp demokratik ve sivil bir anayasayı hayata geçirebilecek, toplumsal uzlaşıyla bunu gerçekleştirebilecek bir tecrübeye sahiptir ve bunu da bundan önceki anayasa değişiklikleri sürecinde ortaya koymuştur. Önce Cumhur İttifakı olarak daha sonra da bütün toplumsal kesimlerle bütün siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek bu çalışmalarımızı hayırlı bir sonuca ulaştırabileceğimize canıgönülden inanıyorum. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yaklaşırken ikinci yüzyıla yeni bir anayasayla girmek en büyük hedef ve idealimizdir."