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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den "özgürlükçü anayasa" vurgusu

03.02.2021 19:01 | Son Güncelleme:
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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den "özgürlükçü anayasa" vurgusu

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Sivil, demokratik, özgürlükçü yeni bir anayasa yapmak, bu ülkeye karşı en büyük sorumluluğumuzdur." dedi.

AK Parti Çankırı İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Şahin, mevcut anayasanın artık toplumsal ihtiyaçları karşılamadığını söyledi.

Darbe ürünü, vesayetçi, zamanın ruhuna ayak uyduramayan bir anayasa ile 21'inci yüzyıl hedeflerine ulaşmanın mümkün olmayacağını ifade eden Şahin, "Büyük Türkiye idealimizi ancak sivil, demokratik, özgürlükçü, zamanın ruhuyla barışık bir toplumsal mutabakat metni olma hüviyetini taşıyan yeni bir anayasa ile gerçekleştirebiliriz." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin Türkiye'ye birçok alanda hizmet ettiğini ancak yeni anayasa sözünü yerine getiremediklerinin farkında olduklarını söyleyen Şahin, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla sivil, demokratik, özgürlükçü yeni bir anayasayı bu ülkeye kazandırmak omuzlarımızdaki en önemli sorumluluklardan bir tanesi, belki de birincisidir. Türkiye darbelerin şekillendirdiği anayasayı geride bırakıp demokratik ve sivil bir anayasayı hayata geçirebilecek, toplumsal uzlaşıyla bunu gerçekleştirebilecek bir tecrübeye sahiptir ve bunu da bundan önceki anayasa değişiklikleri sürecinde ortaya koymuştur. Önce Cumhur İttifakı olarak daha sonra da bütün toplumsal kesimlerle bütün siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek bu çalışmalarımızı hayırlı bir sonuca ulaştırabileceğimize canıgönülden inanıyorum. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yaklaşırken ikinci yüzyıla yeni bir anayasayla girmek en büyük hedef ve idealimizdir."

- "Kabe'mize yönelik hakaretleri, saygısızlıkları şiddetle kınıyoruz"

Şahin, konuşmasında Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara da işaret ederek yaşananları yakından takip ettiklerini vurguladı.

"Orada kutsal Kabe'mize yönelik hakaretleri, saygısızlıkları hep birlikte gördük." diyen Şahin, şunları kaydetti:

"Bu saygısızlıkları şiddetle kınadığımızı bir kez daha ifade ediyorum. Eminim yargı mercileri gerekli cezayı kendilerine süratle vereceklerdir. Kabe'ye saygısızlığı protesto eden sağduyulu öğrencilerin fişlendiğine hep birlikte şahit olduk. Bu saygısızlık dolayısıyla gelişen hadiseler neticesinde rektörlüğün, üniversitenin işgaline teşebbüs edildiğine hep birlikte şahit olduk. Bu saygısızlığa ses çıkarmayan, işgal girişimine ses çıkarmayan muhalefetin bu eylemler karşısında ağız birliği ettiğini, ülkemizi karıştırmak isteyenlere kol kanat gerdiğini hep birlikte gördük, şahit olduk."

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