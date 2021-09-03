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AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den, ABB Başkanı Yavaş'a su tepkisi:

03.09.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ankara, Mansur Yavaş'la birlikte 30 yıl geriye gitti. CHP'li Mansur Yavaş, Ankaralıları susuzluğa mahkum etti. Ankara'yı 90'lı yıllara döndürdü. Bugün Bağiçi Mahallesi'ndeydik. Bağiçi Mahallemize son 5 aydır günde 1 saat su veriliyor"

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den, ABB Başkanı Yavaş'a su tepkisi:

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Gölbaşı ilçesindeki bazı mahallelerin uzun süre susuz kaldığını ifade ederek, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın, kenti 90'lı yıllara götürdüğünü bildirdi.

AK Parti Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, Şahin ile Bağiçi Mahallesi'nde bir araya gelen Bezirhane, Selametli ve Mahmatlı mahallelerinin muhtarları, yaşadıkları su sorununu dile getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, yaşanan su sorununun sorumlusu olarak gösterdiği ABB Başkanı Yavaş'a tepki gösterdi.

Gölbaşı ilçesindeki mahallelerinin aylardır susuz olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Ankara, Mansur Yavaş'la birlikte 30 yıl geriye gitti. CHP'li Mansur Yavaş, Ankaralıları susuzluğa mahkum etti. Ankara'yı 90'lı yıllara döndürdü. Bugün Bağiçi Mahallesi'ndeydik. Bağiçi Mahallemize son 5 aydır günde 1 saat su veriliyor. Bu nedenle yukarı kottakilere ise su hiç gitmiyor. Salgına karşı en büyük 4 tedbirden birinin temizlik olduğunu hepimiz biliyoruz. Ankaralılar susuzluğun getirdiği tüm sorunlarla birlikte aynı zamanda yeni tip koronavirüs tehlikesiyle de karşı karşıya kaldı."

- "Ankaralının yaşadığı bir iklim veya kuraklık sorunu değildir"

Şahin, "CHP'li Mansur Yavaş, artık Ankara için bir halk sağlığı sorunudur." ifadesini kullanarak şöyle devam etti:

"Seçimden önce 'Musluktan içilebilir su belediyenin en önemli projesidir.' dedi. Seçildikten sonra insanları bir damla suya hasret bıraktı. Bugün Ankara'da yaşanan susuzluk, kuraklığın kol gezdiği, çölün ortasındaki Afrika'nın başkentlerinde bile yok. Ankara bundan daha kurak, barajlarında bundan daha az suyun olduğu yıllar geçirdi. Ama hiçbir zaman böyle bir susuzluk yaşamadı.

Ankaralının yaşadığı bir iklim veya kuraklık sorunu değildir. Bu sorun, CHP belediyecilik anlayışı ve Mansur Yavaş'ın beceriksiz başkanlığıdır. 21. yüzyılda, Türkiye'nin Başkentinin örneği az bulunabilecek bir beceriksizlikle belediyecilik krizine doğru sürükleniyor. 'Suyu bile veremeyen bir belediye ne işe yarar? Suyu bile veremeyen bir belediye başkanı hangi yüzle o koltukta oturabilir?' diye soruyorum."

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den, ABB Başkanı Yavaş'a su tepkisi

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