AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'de iftara katıldı:

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanının, terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alınmasına ilişkin, "Bugün İstanbul'da yapılan yanlışı hiçbir belediyemizin yapmaması, her kurumun çok hassas davranması, güvenliğimizden taviz verilmemesi gerektiğini bir kez daha görmüş olduk." dedi.

Turan, Çanakkale ziyaretleri kapsamında Gelibolu ilçesinde STK'larla görüşüp oda ve borsaları ziyaret etti.

Ardından İskele Meydanı'nda AK Parti Gelibolu İlçe Başkanlığınca düzenlenen iftara katılan Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile birlikte vatandaşlarla sohbet etti.

Turan, burada yaptığı konuşmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İBB'de sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak D'nin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Güvenliğe ve kardeşliğe ilişkin konularda ihmali asla kabul edemeyeceklerini belirten Turan, "Bakınız bugün bir belediyenin sosyal hizmetler çalışanı, PKK bağı ile beraber yakalandı, gösterildi. Hani yok diyorlardı, hani olmaz diyorlardı. Ama gördük ki dedikleri gibi sicil kaydı tek başına teröre karşı bir önlem değil. Mahkeme karar verecek, Yargıtay'a gidecek, kesinleşecek ondan sonra sicil kaydı olabilecek. O yüzden güvenlik tedbirleri ilgili kurumların araştırmaları bambaşka bir önem atfediyormuş. Bugün İstanbul'da yapılan yanlışı hiçbir belediyemizin yapmaması, her kurumun çok hassas davranması, güvenliğimizden taviz verilmemesi gerektiğini bir kez daha görmüş olduk. Ama ne olursa olsun 'bildiğimi okurum' tarzı yaklaşımlar doğru yaklaşımlar olmaz." diye konuştu.

İftara, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, AK Parti Gelibolu Belediye Meclisi üyeleri Olcay Üstün ve Tuncay Sezer ile partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bülent Turan ve beraberindekiler daha sonra Gelibolu 1354 Roman Derneği’nin açılışını gerçekleştirdi.

