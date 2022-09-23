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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Keşan'da konuştu:

23.09.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Altıyı revize ediyorum, o masanın bir ayağı yedi HDP'dir, sekiz FETÖ'dür. Herkes biliyor ki o masa kazandığında en çok sevinecek olan bir PKK'nın uzantısı siyasilerdir, iki FETÖ'cülerdir"

EDİRNE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Altıyı revize ediyorum, o masanın bir ayağı yedi HDP'dir, sekiz FETÖ'dür. Herkes biliyor ki o masa kazandığında en çok sevinecek olan bir PKK'nın uzantısı siyasilerdir, iki FETÖ'cülerdir." dedi.

Turan, Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu'nda, Keşan Belediyesi Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen "41 Ayın Hesabını Veriyoruz" toplantısında, gönül belediyeciliğini önemsediklerini söyledi.

Yollar, köprüler yapmanın yanı sıra gönülden gönüle yol yapmanın kıymetli olduğunu belirten Turan, AK Parti'nin halkın derdini baş tacı yaptığını ifade etti.

Türkiye'nin AK Parti'ye 20 sene oy verdiğini anlatan Turan, şunları kaydetti:

"O yüzden diyorum Keşan karar verecek, AK Parti Teşkilatları karar verecek. Cumhur İttifakıyla beraber 2023'te yola devam mı edeceğiz, altılı masa gibi yanlış oluşumlara imkan mı vereceğiz? Altıyı revize ediyorum, o masanın bir ayağı yedi HDP'dir, sekiz FETÖ'dür. Herkes biliyor ki o masa kazandığında en çok sevinecek olan bir PKK'nın uzantısı siyasilerdir, iki FETÖ'cülerdir. Gün sayıyorlar iktidara gelseler de rahatlasak, iktidara gelseler de iade olsak, iktidara gelseler de mahcubiyetimiz bitse diye dua ediyorlar.

Görmüyor musunuz? Bak ben milletvekiliyim, takip ediyorum. Şu an Demirtaş'ı HDP'den çok CHP ziyaret etti. Demirtaş'ın cezaevindeki ziyaretlerine bakın HDP vekillerinden daha çok CHP ziyaret etmiş. O yüzden söylüyorum kararı biz vereceğiz. Ya bu yanlış adamlara bu millete haksızlık yaparsak imkan vereceğiz ya da 20 yıldan beri olduğu gibi yolumuza devam edeceğiz."

Turan, altılı masanın Türkiye'ye bir faydasının olmadığını dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi partililerine büyük bir heyecanla "Yanımda mısınız, değil misiniz?" çağrısında bulunduğuna işaret eden Turan, "Aday olma ihtimali azaldıkça, toplumda karşılık bulmadıkça, altılı masada onay almadıkça gerilmeye başladı, saçmalamaya başladı. Bir insan kendi ekibi, kendi partisine 'Yanımda mısın?' der mi Allah aşkına." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından başarılı belediye yöneticilerine ödül verildi.

Toplantıya, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, MHP İlçe Başkanı Adnan İnan, belediye çalışanları ve partililer katıldı.

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