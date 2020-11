AK Parti Grup Başkanvekili Köse, Başkan Yavaş’ın bir yıllık performansını değerlendirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bir yıllık bütçe performansını değerlendirdi.

Pandemi nedeniyle basına kapalı olarak gerçekleştirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı toplantısında, Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ ve EGO Genel Müdürlüklerinin 2021 mali yılı bütçe görüşmeleri yapıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Mamak Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, "10 milyara sadece bir heykel yaptınız” iddiasında bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı eleştirdi. “10 milyarlık bütçe ile güzelim Ankara’ya ne yaptınız?” diyen Köse, “Bunun hesabını milletimize vermeyeceğinizi mi sanıyorsunuz?” diye konuştu.

Köse, “Şimdi 10 milyar bütçe kullanacaksınız, neredeyse yok denecek kadar hiçbir iş yapmayacak, hiçbir proje yapmayacaksınız, üstelik de mevcut rutin işleri bile sürdüremeyecek, geriye götüreceksiniz. Cadde üzerlerindeki güzelim ağaçları kurutacaksınız, o kadar özenle yapılmış yeşil alanları kaderine terk edeceksiniz. İlçe belediyelerinin sınırları içinde ABB olarak yapmanız gereken asli hizmetleri yapmayacaksınız. Bunlar Ankara Büyükşehir Belediyesinin gerçekleri” şeklinde konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için ’Hakkınızı yememek lazım, başardığınız işler de yok değil” diyen Köse, “Siz belediyeciliğin sanal dünyasında sosyal medyada bir çığır açtınız. Adeta devrim yaptınız, sosyal medya belediyeciliği yaptınız, hatta sosyal medya belediyeciliğinde ödülü bile hak ettiniz. Ancak bir problem var. Sosyal medya belediyeciliğinde her şey sanal alemde kalıyor. Gerçek dünyada karşılığı yok bunun, size tavsiyem bir an evvel bu sanal alemden çıkmanız. Bir an evvel belediye işleriyle ilgilenmeniz ve milletimize verdiğiniz sözleri tutarak Ankara’ya daha fazla zaman kaybettirmemeniz” ” ifadelerini kullandı.