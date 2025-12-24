SPOR

SON DAKİKA: Sadettin Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede 'kokain pozitif' olduğu belirlendi!

Son dakika... Uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadesi alınan Sadettin Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede 'kokain pozitif' olduğu belirlendi.

SON DAKİKA: Sadettin Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede 'kokain pozitif' olduğu belirlendi!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında 'Uyuşturucu madde temin etmek' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamaların yöneltilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, ifadeye çağırılmıştı.

Yurt dışında bulunan Sadettin Saran, savcılığa ifade vermek için gece saatlerinde özel uçakla İstanbul'a gelen Saran, üzerine atılı suçlamalar kapsamında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

TEST SONUCU POZİTİF

İfade işlemi tamamlanmasının ardından kan ve saç örneği için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Saran'ın test sonucu belli oldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede 'kokain pozitif' olduğu belirlendi.Rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

