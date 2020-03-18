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AK Parti Grup Başkanvekili Köse’den Büyükşehir Belediye Meclisinin toplanması talebi

ANKARA HABERLERİ  | 18.03.2020 20:39 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekilliğine seçilen Murat köse, korona virüsle mücadele için Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin toplanması talebi ile bir dilekçe verdi.Dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele için bir adım da Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’den geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Köse’den Büyükşehir Belediye Meclisinin toplanması talebi

AK Parti Grup Başkanvekilliğine seçilen Murat köse, korona virüsle mücadele için Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin toplanması talebi ile bir dilekçe verdi.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele için bir adım da Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’den geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekilliğine seçilmesinin ardından Köse’nin ilk icraatı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin toplanması talebi ile ilgili bir dilekçe vermek oldu. AK Parti Grubu, Ankara’daki alınan kararları ve belediyenin yapması gerekenleri takip edecek.

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