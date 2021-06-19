AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Elbistan Kent Müzesinin açılışına katıldı:

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bağımsızlığın ve özgürlüğün önemine dikkati çekerek, "Bugün o kadar büyük nimet içerisindeyiz ki bu ay yıldızlı bayrağın altında özgür ve bağımsız bireyler olarak yaşıyor olmanın büyük bir nimet olduğunu ecdadımızın verdiği mücadeleyi hatırlayarak hafızamıza kazıyarak ancak unutmayız." dedi.

Ünal, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yapımı devam eden, kara yolu, diş hastanesi, spor salonu ve TOKİ inşaatı çalışmalarını yerinde inceledikten sonra Elbistan Kent Müzesinin açılışına katıldı.

Mahir Ünal, burada yaptığı konuşmada, bir şehri ayağa kaldıranların o şehrin evlatları olduğunu söyledi.

Bir çocuğun kendisini bir şehre ait hissetmesi için o şehrin tarihini bilmesi gerektiğini dile getiren Ünal şöyle konuştu:

"Özgürlük, bağımsızlık oksijen gibidir. Şu anda hiç kimse hayatta olmamızı sağlayan oksijenin kıymetini fark etmez. Oksijenin ne kadar kıymetli olduğunu Kovid-19 hastalarına sormak lazım. O hastalarımızın 'Nefes alamıyorum' diye duvarları yumrukladıkları anlar var. Tıpkı oksijenin kıymetini oksijenin yokluğunda anladığımız gibi bağımsızlığın ve özgürlüğün ne anlama geldiğini de Allah korusun bağımsızlığınız ve özgürlüğünüz tehlikeye düştüğünde anlarsınız. Bugün o kadar büyük nimet içerisindeyiz ki bu ay yıldızlı bayrağın altında özgür ve bağımsız bireyler olarak yaşıyor olmanın büyük bir nimet olduğunu ecdadımızın verdiği mücadeleyi hatırlayarak hafızamıza kazıyarak ancak unutmayız."