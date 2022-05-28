YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, Malatya'da teşkilat akademisi eğitimine katıldı:

AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, Malatya'da teşkilat akademisi eğitimine katıldı:

28.05.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"AK Parti'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi bilgiye dayalı siyaset yapması, teşkilatını her konuda bilgilendirmesi"

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, AK Parti'nin en önemli özelliklerinden birinin bilgiye dayalı siyaset yapıp teşkilatını her konuda bilgilendirmesi olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen "Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı, Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, basına kapalı gerçekleşen program öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce il ve ilçe teşkilatları için bu çalışmanın yapıldığını, eğitimin şimdi de mahalle temsilcilerine yönelik gerçekleştirileceğini belirtti. Tunç, "Türkiye'nin değişik yerlerinde aynı anda yapılan çalışmalar... AK Parti'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi bilgiye dayalı siyaset yapması, teşkilatını her konuda bilgilendirmesi. İki yıllık pandemi sürecinde teşkilatlarımızın 2023'e giden yolda bir araya gelerek eğitim çalışmalarıyla bilgilendirilmesi ve ardından da seçmene yönelik çalışmalara hızla devam etmesi önemli." ifadelerini kullandı.

Malatya'nın her zaman partilerine en güçlü desteği verdiğini dile getiren Tunç, kentin de hızlı şekilde kalkınmasının devam ettiğini söyledi.

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan ise AK Parti'nin büyük bir toplumsal ve siyasal hareket olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"11,5 milyon üyemiz var. Bu birçok partinin aldığı oydan daha büyük bir sayıdır. Aktif olarak çalışan 2 milyon teşkilat mensubumuz var. Büyük bir siyasi hareketiz ve 2023 seçimlerine hazırlık bağlamında mahalle temsilcilerimiz ve bütün kademelerle kadın ile gençlik kollarımızla eğitim çalışmalarımıza hız vermiş durumdayız. Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde dinamik, dipdiri sağlam bir teşkilatla 2023 seçimlerine hazırlanıyoruz."

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise AK Parti'nin bir ekol ve okul olduğunu anlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni Malatyaspor pes etmek istemiyorYeni Malatyaspor pes etmek istemiyor
Çorum'da devrilen kamyonun sürücüsü öldüÇorum'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Melek Mosso, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacakMelek Mosso, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 28 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:15
Sabah
05:00
Öğle
12:29
İkindi
16:22
Akşam
19:48
Yatsı
21:25
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Korku dolu anlar! Canlı yayında birden silah çekti

Korku dolu anlar! Canlı yayında birden silah çekti

Kanlar içinde kaldı! Sosyal medya onu konuşuyor

Kanlar içinde kaldı! Sosyal medya onu konuşuyor

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Cinsel ilişkiye girdi, hafızasını kaybetti

Cinsel ilişkiye girdi, hafızasını kaybetti

9 karısı, 64 çocuğu vardı! “Gerçek annemin...”

9 karısı, 64 çocuğu vardı! “Gerçek annemin...”

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.