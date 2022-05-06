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AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de iş yeri açılışlarına katıldı:

06.05.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye büyük bir ülke, bu devlet güçlü bir devlet. Nasıl ki tarihte, Osmanlı ve öncesinde de nerede mazlum ve mağdur varsa kapı açmış, yine açtık. 500 binden fazla Suriyeli ülkesine geri döndü" - "1 milyona yakın Suriyeli için şu anda hazırlık yapılıyor. Dönmeye devam edecekler ama konu sadece Suriyeli konusu değil"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Türkiye büyük bir ülke, bu devlet güçlü bir devlet. Nasıl ki tarihte, Osmanlı ve öncesinde de nerede mazlum ve mağdur varsa kapı açmış, yine açtık. 500 binden fazla Suriyeli ülkesine geri döndü. 1 milyona yakın Suriyeli için şu anda hazırlık yapılıyor. Dönmeye devam edecekler ama konu sadece Suriyeli konusu değil." dedi.

Turan, Çanakkale'de Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfına ait iş merkezinde kafeterya ile hazır yemek dükkanının açılışlarında yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sığınmacılarla ilgili tartışmalara değinen Turan, Türkiye'nin kendi tercihiyle bu gündemi oluşturmadığını söyledi.

Bunun küresel bir konu olduğunu dile getiren Turan, "Tüm dünyadaki krizlerden, Afganistan'dan Suriye'ye, Ukrayna'dan başka yerlere kadar her tarafta bir göç var ve biz bu göçün merkezindeyiz. Biz ilgisiz bir yerdeyiz de bize mülteci geliyor falan değil, güzergah burası." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sağduyusunun, kadim devlet anlayışının bu sorunları aşmaya yeterli olduğunu vurgulayan Turan, "Yeter ki istismara, oyuna imkan vermeyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Bülent Turan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye büyük bir ülke, bu devlet güçlü bir devlet. Nasıl ki tarihte, Osmanlı ve öncesinde de nerede mazlum ve mağdur varsa kapı açmış, yine açtık. 500 binden fazla Suriyeli ülkesine geri döndü. 1 milyona yakın Suriyeli için şu anda hazırlık yapılıyor. Dönmeye devam edecekler ama konu sadece Suriyeli konusu değil. Başka ülkelerden de batıdan da doğudan da burası bir güzergah. Bunun bedelini maalesef ödüyoruz fakat bunu aşmak için devletimiz tüm kurumlarıyla beraber tüm tedbirleri almak için gayret ediyor."

İş yerlerinin açılışının yapılmasıyla sona eren programa Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ile çok sayıda davetli katıldı.

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