AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: "Hiçbir siyasi parti darbeyi savunamaz hale geldi"

Hayatın içinde olan tanıdıkları ve tanımadıkları insanların o gece Türkiye'nin kaderini değiştirdiğine işaret eden Zengin, "Elbette içinde liderlik var. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın o gece çıkarak bunun darbe olduğunu söylemeleri, insanları meydanlara davet etmeleri... Bu manadaki öncülükleri elbette en önemli noktalardan bir tanesi. Bizim yaşadıklarımızın aslında izleri senelerce devam edecek." ifadelerini kullandı.

Destansı denildiğinde olayın insani kısmının biraz kenarda kaldığını dile getiren Zengin, "Oysa ki, 15 Temmuz'un kahramanları bizim sıradan insanlarımızdı. Kahraman onlardı. Kahramanlık dediğimiz şey, uzakta bir yerde değil aslında. Şunu fark ettik, bizim içimizde böyle bir potansiyel var." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin , hiçbir siyasi partinin darbeyi savunamaz hale geldiğini belirterek, "Türkiye demokrasisi bedeli şehadetle ödenmiş şekilde 15 Temmuz'dan sonra geri dönüşü olmayacak şekilde darbelerle ilgili süreci benim inancıma göre kapatmıştır." dedi.

"15 Temmuz'da ne oldu da sıradan insanlar kahraman oldu, daha evvel niye olmuyor bunlar?" diyen Zengin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Niye 1960 darbesinde insanlar sokağa çıkıp itiraz edemedi. 1980 darbesinde de insanlar bir şey yapamamışlardı. 15 Temmuz'a geldiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber, AK Parti ile beraber Türkiye'de üç şey değişti. Değişmiş olmasaydı, bu darbe aslında iyi çalışılmış bir darbeydi. Çok iyi koordine edilmiş darbe karşısında bu millet ilk defa 'dur' diyebildi. Eğer biz buradan ders çıkaracaksak, 15 Temmuz'dan, bence en büyük ders, Türkiye'nin normal şartlarda sade vatandaşının nasıl kahraman haline dönüştüğünü, şahitliğini ve bunu idrak etmek. 15 Temmuz ile ilgili eğer idrak noktası arıyorsak, benim en önemli gördüğüm idrak noktası burasıdır."

Zengin, bugün gelinen noktada asker de dahil olmak üzere Türkiye'deki herkesin canının yandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Darbeci kafalardan insanların feci canı yandı. 27 Mayıs ile alakalı düzenleme yaparken gördük ki hiçbir siyasi parti, en azından aleni olarak darbeyi savunamaz hale geldi. Hak veremez hale geldi. Türkiye birleşti. Darbeler hepimizin canını acıtmıştır. Türkiye demokrasisi bedeli şehadetle ödenmiş şekilde 15 Temmuz'dan sonra geri dönüşü olmayacak şekilde darbelerle ilgili süreci benim inancıma göre kapatmıştır."

Panelde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem ve Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Evkuran da konuyla ilişkili bilgiler verdi.

Tokat Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin panelistlere çeşitli hediyeler verdi.

