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AK Parti Hakkari Gençlik Kolları Başkanlığı polislere çorba ikramında bulundu

10.01.2021 22:31 | Son Güncelleme:
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AK Parti Hakkari Gençlik Kolları Başkanlığı polislere çorba ikramında bulundu

HAKKARİ (AA) - AK Parti Hakkari Gençlik Kolları Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında nöbet tutan ve uygulama yapan güvenlik güçlerine çorba ikramında bulunuldu.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Medeni Sancar Bulvarı, Merzan Mahallesi ve kent merkezindeki uygulama noktaları ile Depin polis kontrol noktasını ziyaret etti.

Beyter ve beraberindekiler, hazırlanan çorbaları, söz konusu noktalarda görevli polis ve bekçilere ikram etti.

Beyter, her zaman halkla birlikte olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.

Kentte başarıyla görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret ettiklerini belirten Beyter, şunları kaydetti:

"Bizler için gecesini gündüzünü bir eden, görevlerini hassasiyetle yerine getiren başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, güvenlik güçlerimize, halkın refahı ve huzuru için canla başla çalışan kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ederiz. Bu tür sosyal projelerimiz devam edecek."

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