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AK Parti Hani İlçe Başkanlığına molotofkokteylli saldırı

18.06.2021 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Hani İlçe Başkanlığına kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.

DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Hani İlçe Başkanlığına kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Hani İlçe Başkanlığına molotofkokteyli saldırı yapıldı.

Saldırı esnasında partililerin içeride olduğu ancak kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

- Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yapılan saldırı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir kişinin elindeki molotofkokteyli yakıp ilçe başkanlığına atması ve ardından hızla kaçışı görülüyor.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın, saldırının görüntüsünü Twitter hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

Aydın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dün İzmir HDP İl binasına yönelik yapılan iğrenç saldırının bir benzeri, bu gece Diyarbakır’ımızda AK Parti Hani İlçe teşkilatımızın binasına yönelik olarak yapılmaya çalışıldı. İçeride bulunan kardeşlerimizin şans eseri yara almadan kurtulabildiği bu iğrenç saldırıyı, tıpkı dün yapılan saldırı da olduğu gibi AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı olarak lanetliyoruz. Terör odaklarının ülkemizde oluşan huzur ve güven ortamını baltalamaya yönelik olarak, içerideki uzantıları üzerinden harekete geçmeye çalıştıklarını ibretle müşahede etmekteyiz."

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