YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. AK Parti heyetinden mücadelenin başkahramanlarına ikram

AK Parti heyetinden mücadelenin başkahramanlarına ikram

AKSARAY HABERLERİ  | 24.12.2020 16:01 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını dolayısıyla gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlık personeline ve polis memurlarına AK Parti Aksaray il teşkilatından destek geldi.AK Parti Aksaray İl Başkanlığı ve Kadın Kolları yönetim kurulu üyelerinin desteğiyle hijyen kurallarına dikkat edilerek hazırlanan ikramlar, Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve parti yöneticileri tarafından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına, ardından Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasındaki polis memurlarına takdim edilerek, “Sizlerin yanındayız, bu zamanları hep birlikte aşacağız” mesajı verildi."Gece gündüz demeden ve tüm risklere rağmen vatandaşların sağlığı, güvenliği ve huzuru için canlarını ortaya koyan sağlık ve güvenlik görevlilerine minnettarız" diyen İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadelede en önemli görevi üstlenen sağlık çalışanlarımız, huzur ve güvenliğimiz için gece gündüz görevi başında olan polis memurlarımız kimi zaman evlerine gidemediler, ailelerinden uzakta kaldılar.

AK Parti heyetinden mücadelenin başkahramanlarına ikram

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını dolayısıyla gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlık personeline ve polis memurlarına AK Parti Aksaray il teşkilatından destek geldi.
AK Parti Aksaray İl Başkanlığı ve Kadın Kolları yönetim kurulu üyelerinin desteğiyle hijyen kurallarına dikkat edilerek hazırlanan ikramlar, Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve parti yöneticileri tarafından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına, ardından Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasındaki polis memurlarına takdim edilerek, “Sizlerin yanındayız, bu zamanları hep birlikte aşacağız” mesajı verildi.
"Gece gündüz demeden ve tüm risklere rağmen vatandaşların sağlığı, güvenliği ve huzuru için canlarını ortaya koyan sağlık ve güvenlik görevlilerine minnettarız" diyen İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadelede en önemli görevi üstlenen sağlık çalışanlarımız, huzur ve güvenliğimiz için gece gündüz görevi başında olan polis memurlarımız kimi zaman evlerine gidemediler, ailelerinden uzakta kaldılar. Haklarını ödeyemeyeceğimiz bir fedakarlık yapıyorlar. Yemek yemeye dahi fırsat bulamadıkları zamanlar oldu. Bizler de hazırladığımız ikramları kendilerine ileterek destek olmak istedik. Onların sağlığı ve güvenliği açısından asıl yapmamız gerekenin, bu salgınla mücadelede açıklanan tüm kurallara uymak ve gerekli tedbirleri almak olduğunu unutmayalım. Bu süreçte hastalığı sebebi ile hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilerken, hastalarımıza şifalar diliyorum. Fedakarlıkları sebebiyle hepsine bir kez daha canı gönülden teşekkür ediyor, maske, mesafe ve hijyen kurallarına özen göstererek onlara daha çok yardımda bulunabileceğimizi hatırlatmak istiyorum” dedi.

AK Parti heyetinden mücadelenin başkahramanlarına ikram

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Pijamalarını çıkarabilene helal olsun''Pijamalarını çıkarabilene helal olsun'
Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı

Aksaray Namaz Vakitleri 24 Aralık Perşembe

İmsak
06:24
Sabah
07:52
Öğle
12:48
İkindi
15:15
Akşam
17:35
Yatsı
18:58

Aksaray Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Perşembe

Çağdaş Eczanesi
Merkez
Yeşilyurt Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.