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AK Parti heyetinden Vali Bilmez ve Emniyet Müdürü Karabağ’a ziyaret

12.01.2021 14:05 | Son Güncelleme:
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AK Parti heyetinden Vali Bilmez ve Emniyet Müdürü Karabağ’a ziyaret

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ’ı ziyaret etti.Başkan Cumali Sabırlı, beraberindeki belediye meclis üyeleriyle Vali Mehmet Emin Bilmez’i ziyaret ederek bir süre görüştü.

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ’ı ziyaret etti.
Başkan Cumali Sabırlı, beraberindeki belediye meclis üyeleriyle Vali Mehmet Emin Bilmez’i ziyaret ederek bir süre görüştü. Bahçesaray yolunda yaşanan çığdan dolayı alternatif tünel konularının görüşüldüğü ziyaretin ardından konuşan Cumali Sabırlı, misafirperverliğinden ve Bahçesaray ilçesinde yaptığı hizmetlerden dolayı Vali Bilmez’e teşekkür etti.
Başkan Sabırlı ve beraberindekiler, daha sonra İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ’ı ziyaret ederek bir süre görüştüler.

AK Parti heyetinden Vali Bilmez ve Emniyet Müdürü Karabağ’a ziyaret

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