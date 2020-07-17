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AK Parti İl Başkanı Altınsoy sanayi esnafını ziyaret etti

AKSARAY HABERLERİ  | 17.07.2020 12:26 | Son Güncelleme

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, sanayi sitesi esnafını ziyaret etti.İl Başkanı Altınsoy çat kapı esnaf ziyaretlerinde bulunarak hem esnafa hayırlı işler diledi hem de sorun ve taleplerin çözümü için not aldı.

AK Parti İl Başkanı Altınsoy sanayi esnafını ziyaret etti

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, sanayi sitesi esnafını ziyaret etti.
İl Başkanı Altınsoy çat kapı esnaf ziyaretlerinde bulunarak hem esnafa hayırlı işler diledi hem de sorun ve taleplerin çözümü için not aldı. Oldukça samimi ortamda geçen esnaf ziyaretlerinden gayet iyi dönüş aldıklarını ifade eden İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Zaman zaman esnaf arkadaşlarımızın daveti oluyor. Zaman zaman çat kapı esnaf arkadaşlarımızı iş yerlerinde ziyaret ederek bizden beklentilerini dinliyoruz. Yerinde, varsa sıkıntıları çözme noktasında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sadece sanayi sitesindeki esnafımızı değil ilimizdeki tüm esnafımızı ilerleyen günlerde ziyaret etmeye devam edeceğiz. AK Parti olarak 18 yıldır olduğu gibi bundan sonrada esnafımızın, vatandaşımızın daima yanındayız” dedi.

AK Parti İl Başkanı Altınsoy sanayi esnafını ziyaret etti

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