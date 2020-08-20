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AK Parti İl Başkanı Gür, cami ve külliye alanında incelemede bulundu

BATMAN HABERLERİ  | 20.08.2020 14:17 | Son Güncelleme

AK Parti Batman İl Başkanı A.

AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, Batman merkez Esentepede Fernas İnşaat tarafından merhum Necat Nasıroğlu adına yapımına başlanan cami ve külliye alanında incelemede bulundu.
İbadethane, kültürel ve sosyal donatılar, millet bahçesi, eğitim alanları, taziye evi, otopark, ticari ve teknik alanlarının yer alacağı külliye alanında incelemelerde bulunan Başkan Gür, proje hakkında şantiye sorumlusu Cengiz Turan’dan bilgi aldı. Burada açıklamada bulunan Gür, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yapımına başlanan külliyenin 8 bin kişilik ibadet alanının dışında kültür merkezi, millet bahçesi, kütüphane, Kur’an kursu, taziye evi, gasilhane ve otopark gibi çeşitli sosyal donatılar yer alacaktır. Bölgenin yapısal formlarını, malzemelerini, taşı, ahşabı geleneksel olarak yansıtan modern bir külliye olacak. İşlevsel ayırımlar ve bütünlükler detaylı olarak düşünülmüş ve günün her saatinde yaşayan dinamik bir meydanla tüm yapılar birleştirilmiş olacak. Gerektiği zaman iç içe geçen, gerektiği zaman ayrılan işlevleri barındıran binalar, halkın her kesimine hitap edecek şekilde olacak. Külliye ilimizi temsil edecek ve geleceğe bırakılacak en güzel eserlerden birisi olacak. Ben bu noktada şehrimize her açıdan artı değer katacak bu eserin talimatını veren ve her aşamasını dikkatle takip eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum, planlamadan yapımına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Başkan Gür, daha sonra Balpınar Belediye Başkanı Hüseyin Geylani ile birlikte Balpınar-Batman şehir merkezi bağlantı yolunun açılış öncesi son çalışmalarını yerinde inceledi.

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