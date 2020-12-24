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AK Parti İl Başkan’ı Özçkeçeci 25 Aralık mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 24.12.2020 15:52 | Son Güncelleme

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci mesajında, "Ecdadımız tarihimiz boyunca adını altın harflerle yazdıracak bir mücadele örneği göstererek özgürlükten ödün vermeyeceğimizi tüm dünyaya göstermiş, bütün imkansızlıklara rağmen kadın-erkek, yaşlı-genç demeden yüreğiyle ve cesaretiyle canı pahasına vatanına göz diken hainleri def etmiştir.

AK Parti İl Başkan’ı Özçkeçeci 25 Aralık mesajı

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci mesajında, "Ecdadımız tarihimiz boyunca adını altın harflerle yazdıracak bir mücadele örneği göstererek özgürlükten ödün vermeyeceğimizi tüm dünyaya göstermiş, bütün imkansızlıklara rağmen kadın-erkek, yaşlı-genç demeden yüreğiyle ve cesaretiyle canı pahasına vatanına göz diken hainleri def etmiştir. Bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarih boyunca kendi ayakları üzerinde durmuş şehrimiz, bağımsızlığı uğruna 6 bin 317 şehit vererek kanının son damlasına kadar akıtarak ‘GAZİLİK’ unvanını almıştır" ifadelerini kullandı.
"Şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla anıyorum"
Özkeçeci, mesajın devamında, "Bu milletin torunları tıpkı ecdatlarının 25 Aralık’ta gösterdikleri gibi 15 Temmuz gecesinde de mücadele ruhunu asla kaybetmediklerini ve bu memleketi peşkeş çekmek isteyenlere asla bırakmayacaklarını göstererek bizleri gururlandırdılar" şeklinde devam eden Özkeçeci, "25 Aralık 1921 günü yılmadan mücadele eden ve canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi.

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