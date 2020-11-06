YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, depremde yaralananları ziyaret etti

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, depremde yaralananları ziyaret etti

İZMİR HABERLERİ  | 06.11.2020 17:32 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, depremde yaralananları ziyaret etti

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'deki depremde yaralanarak tedavi görenler ve yakınlarını kaybeden vatandaşları ziyaret etti.

Depremde yaralananların tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'ne gelen Yıldırım, basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerin ardından Çocuk Hastanesi önünde kendisini karşılayan sağlık çalışanlarına hitaben konuşma yaptı.

2020 yılının sağlıkçılar açısından zor geçtiğine değinen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Marttan beri gözünüze uyku girmiyor. İnsanlara yardım etmek, sağlıklarına kavuşturmak için olağanüstü gayret gösteriyorsunuz. Bunun üzerine bir de İzmir depremi geldi. Depremin en fazla etkilediği yer burası. 50 yıllık bir hastane olmasına rağmen Allah'tan hastanemizde üzücü bir şey yaşamadık ama yakın çevremizde 17 binamız enkaz haline geldi. 114 can kaybımız var, 1000'in üzerinde yaralımız var. Bu yaralıları çok hızlı bir şekilde sizler tedavi ettiniz, sağlığına kavuşturdunuz. Mucizeler yaşandığı o yavrularımızı da yine sizin şefkatli ellerinize teslim ettik."

Yıldırım, Ege Üniversitesi Hastanesi'nin yenileneceğini, bugünlerde ihalesine çıkılacak hastanenin fiziki olarak en iyi hale getirileceğini de sözlerine ekledi.

Ziyarete AK Parti İzmir Milletvekilleri Alpay Özalan ve Yaşar Kırkpınar ile partisinin İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de katıldı.

Yıldırım'ın Çocuk Hastanesi'nde tedavileri devam eden minik Ayda, Elif Perinçek, ikiz ablaları Elzem ve Ezel'i ziyaret ettiği, çocuklara hediyeler verdiği belirtildi.

Daha sonra, depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı'nda yaşamını yitiren Kader Aksöğüt'ün Çiğli ilçesindeki evine geçen Yıldırım ve beraberindekiler aileye başsağlığı diledi.

Ziyarette Karşıyaka Spor Kulübü futbolcuları da Aksöğüt'ün oğlu 11 yaşındaki Ayaz Aksöğüt'e forma hediye etti.

Yıldırım, daha sonra Emrah Apartmanı'nda yaşamını yitiren MHP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yeşiloğlu'nun kız kardeşi Rabia Uzun ve çocukları Abdülkerim, Hayati Fahrettin ve Tezel Ecrin Uzun için yine aynı ilçede taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarete MHP İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

Depremde hayatını kaybedenler için dua okuyan Yıldırım, "İzmir olarak, Türkiye olarak milletçe bu acıyı hep beraber yaşadık. Giden mal geri gelir ama giden can geri gelmez. Başınız sağolsun." dedi.

Yıldırım, depremde enkaz altından kurtarılan Rabia Uzun'un 6 yaşındaki kızı Esma Ecrin Uzun ile bir süre sohbet ederek bebek hediye etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Kassanov, Azerbaycan’da görüşmeler yaptı
Başkan Kassanov, Azerbaycan’da görüşmeler yaptı
Tuncelili Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Tuncelili Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Suluovalı iş adamından 4 engelliye akülü araba
Suluovalı iş adamından 4 engelliye akülü araba
Kapı kapı dolaşıp “Yaşam Üçgeni”ni anlatıyor
Kapı kapı dolaşıp “Yaşam Üçgeni”ni anlatıyor
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir apartman karantinaya alındı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir apartman karantinaya alındı

İzmir Namaz Vakitleri 6 Kasım Cuma

İmsak
06:13
Sabah
07:36
Öğle
13:00
İkindi
15:49
Akşam
18:14
Yatsı
19:32

İzmir Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cuma

Duru Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Göksel Eczanesi
Balcova
İlayda Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Kübra Eczanesi
Bayrakli
Yücel Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı
Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İzmir, Türk Bayrağı Ve Erdoğan Posterleriyle Donatıldı
İzmir, Türk Bayrağı Ve Erdoğan Posterleriyle Donatıldı
Ugetam’dan İzmirgaz’a Ziyaret
Ugetam’dan İzmirgaz’a Ziyaret
Roma Döneminin Önemli Darphanesi Neikaia’da Basılan Sikkeler Ödemiş Museum Adlı Kitapta Toplandı
Roma Döneminin Önemli Darphanesi Neikaia’da Basılan Sikkeler Ödemiş Museum Adlı Kitapta Toplandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.