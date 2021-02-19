AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kocaeli'de sanayicilerle bir araya geldi:

KOCAELİ (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin birçok alanda dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığını bildirdi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki bir otelde sanayicilerle bir araya gelen Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, bir sanayi kenti olarak Kocaeli'nin Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyadaki pek çok ülkenin çaresiz kaldığına işaret eden Yıldırım, Avrupa ve ABD'de ekonomilerinde daralmalar yaşandığını dile getirdi.

Yıldırım, her türlü zorluğa rağmen Türkiye'de sanayicilerin hala eleman ihtiyacı olduğunu belirterek, "Üretmeye devam ediyorsunuz bu da çok güzel bir şey. Sorunu olmayan kimse yok. Sorunlar olacak, sorunlar olunca daha dinamik ve mücadele gücümüz olur. Herkesi dinledim, ortak fikir, herkes daha iyisini, daha fazlasını yapmak istiyor, daha çok insana iş vermek istiyor." diye konuştu.

- "Ulaşım ticaretin altyapısıdır"

Türkiye'de altyapıya önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti: