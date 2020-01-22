YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan:

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan:

MALATYA HABERLERİ  | 22.01.2020 17:13 | Son Güncelleme

AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, “Parti olarak, sağlık ve eğitim programlarına önem veriyoruz”dedi.AK Parti Kadın Kolları ile Gözde Hastanesi iş birliği çerçevesinde Sanat Merkezi Salonu’nda düzenlenen “Tüp bebek tedavilerinde güncel gelişmeler” konulu sağlık söyleşisi düzenlendi.

AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, “Parti olarak, sağlık ve eğitim programlarına önem veriyoruz”dedi.
AK Parti Kadın Kolları ile Gözde Hastanesi iş birliği çerçevesinde Sanat Merkezi Salonu’nda düzenlenen “Tüp bebek tedavilerinde güncel gelişmeler” konulu sağlık söyleşisi düzenlendi. AK Parti Malatya Kadın Kolları il başkanı Aynur Oğuzhan, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Malatya’da ailelere yönelik ücretsiz tüp bebek semineri düzenlediklerini belirterek, “Tüp bebek konusunda uzman doktorumuz halkımıza güncel gelişmeleri anlatarak çocuk sahibi olmak isteyen ailelerimize destek vereceğiz. Ayrıca seminere katılan aileler arasında ise çekilişle bir kişiye tüp bebek uygulaması hediye edeceğiz. Toplantımız hayırlara vesile olsun” dedi. Oğuzhan, her zaman sağlık ve eğitim programlarına önem verdiklerini de ifade ederek, bu tür programları sürdüreceklerini kaydetti. Tüp Bebek ve Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Op.Dr. Zercan Kalı da, “Tüp bebek tedavilerinde güncel gelişmeler” konulu sağlık söyleşisi gerçekleştirdi. Kadın Doğum Uzmanı Zercan Kalı ise amaçlarının halkı tüp bebek uygulaması hakkında bilgilendirmek olduğunu ifade ederek, “Bebeksiz ev kalmasın, mutsuz çift kalmasın diye yola çıktık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız” diye konuştu. Op.Dr. Zercan Kalı, kadınların konuyla ilgili sorularını da cevaplandırdı.
Sağlık söyleşisine katılan kadınlar arasında yapılan çekiliş ile bir kadına indirimli tüp bebek uygulaması hediye edileceği kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa etmişti! Öyle pozlar vermiş ki... Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa etmişti! Öyle pozlar vermiş ki...
Kumar oynandığı için kapatılan dernek binasına yeniden kumar operasyonuKumar oynandığı için kapatılan dernek binasına yeniden kumar operasyonu
Milletvekili Kahtalı: TOKİ, Yazıhan’da da konut yapacakMilletvekili Kahtalı: TOKİ, Yazıhan’da da konut yapacak
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sebahattin Ceyhun: "Şimdi tüm küskünlükleri giderme zamanı"

Sebahattin Ceyhun: "Şimdi tüm küskünlükleri giderme zamanı"

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Hastaneden diyabet hastalığı uyarısı

Hastaneden diyabet hastalığı uyarısı

Başkan Işık: "Ilıca’da hastane için yer tespiti yapıldı"

Başkan Işık: "Ilıca’da hastane için yer tespiti yapıldı"

Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor

Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor

Karaca için fidan diktiler

Karaca için fidan diktiler

Malatya Namaz Vakitleri 22 Ocak Çarşamba

İmsak
06:07
Sabah
07:33
Öğle
12:43
İkindi
15:21
Akşam
17:43
Yatsı
19:04

Malatya Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Çarşamba

Botanik Eczanesi
Merkez
Bulvar Eczanesi
Merkez
Özşifa Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Utku Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden ‘Karneni getir atkını al’ projesi

Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden ‘Karneni getir atkını al’ projesi

CHP’de ilçe kongreleri sürüyor

CHP’de ilçe kongreleri sürüyor

Malatya'da kablo çaldıkları iddia edilen iki şüpheli yakalandı

Malatya'da kablo çaldıkları iddia edilen iki şüpheli yakalandı

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Asfalt Çalışmalarını İnceledi

Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Asfalt Çalışmalarını İnceledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.