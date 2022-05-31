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AK Parti Kadın Kolları'ndan Diyarbakır'da kadın emeği buluşması

31.05.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir: - "Şu salondaki fotoğraf gösteriyor ki Diyarbakır'ın geleceğini ve yarınlarını kadınlar inşa edecek. Tıpkı terörü kadınların bitireceği gibi Diyarbakır'ı da kadınlar inşa edecek"

DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Şu salondaki fotoğraf gösteriyor ki Diyarbakır'ın geleceğini ve yarınlarını kadınlar inşa edecek. Tıpkı terörü kadınların bitireceği gibi Diyarbakır'ı da kadınlar inşa edecek." dedi.

Keşir, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ile "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" kapsamından kadın eksenli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir restoranda buluştu.

Burada bir konuşma yapan Keşir, kadınların sorularını yanıtladı.

Daha sonra Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen kadın buluşmasında iş kurmayı ve meslek sahibi olmayı isteyen kadınlara, KOSGEB, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İŞKUR, Ticaret Bakanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları gibi kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı hibe, kredi, fon ve projeler hakkında bilgi verildi.

Programda hibe alan ve işini büyüten kadınlar, hikayelerini anlattı.

Programda konuşan Keşir, bugün Diyarbakır'ın muhteşem, öncü, lider, girişimci, gayretli ve çalışkan kadınlarını dinleyeceklerini söyledi.

Göreve geldiği günden beri arkadaşlarıyla yurdun dört bir yanını dolaştıklarını aktaran Keşir, şöyle devam etti:

"Diyarbakır 68'inci ilimiz. 68 ilde burada olduğu gibi salonlar doldu taştı. Bu Diyarbakır'ın yeni fotoğrafıdır. Bölgede ne yazık ki son 40 yılda oyunlar bitmedi. Bu kadim tarihin gelecek nesillere ışık olmasını engellemek için bu topraklar ve bölge üzerinde oyunlar kuruldu. Milletimizin feraseti, basireti ve güçlü devletimizin iradesiyle bugün pırıl pırıl gençlerine umut olan, geçmişten aldığı enerjisini geleceğine taşıyan Diyarbakır'da sizlerle birlikteyiz. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Bu güçlü devletin özellikle bu coğrafyada gücünü artırmak için yaptığımız yıllarca sürdürdüğümüz gayrete set kurmak için terör örgütleri ve iş birlikçileri çok oyunlar oynadılar. Çok canlar yandı."

Bu toprakların şehitler verdiğini anlatan Keşir, "Dün şehit olan kardeşimiz buraya ana ocağına geri geldi. Şu salondaki fotoğraf gösteriyor ki Diyarbakır'ın geleceğini ve yarınlarını kadınlar inşa edecek. Tıpkı terörü kadınların bitireceği gibi Diyarbakır'ı da kadınlar inşa edecek." ifadelerini kullandı.

AK Parti olarak 20 yıldır kadının güçlenmesi için mücadele ettiklerini vurgulayan Keşir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buradaki kadınlar ve yetiştirdiği çocuklar geleceği inşa edecek. Biz burada bulunan kadınların hayallerine gidecekleri yolların ipuçlarını vermek için buradayız. Kadınlar daha çok üretsin, ürettiklerini satabilsin, üretime katılsın aile ekonomisine katkı versin, güçlensin, dimdik ayakta dursun ve evlatlarını alın terleriyle yetiştirsin diye buradayız."

Programa AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, girişimciler ve çok sayıda kadın katıldı.

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