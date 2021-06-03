AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal'dan AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'e ziyaret

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü ziyaret etti.

AA Genel Müdürlük Binası'ndaki ziyarette Öçal, Karagöz'e yeni görevinin hayırlı olması temennisini iletti.

Görüşmede Karagöz, AA'nın çalışmaları hakkında Öçal'a bilgi verdi ve AA'nın "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" isimli albümünü hediye etti.

Öçal da kendisinin kaleme aldığı "PKK Terörü ve Kadın" kitabını, Genel Müdür Karagöz'e takdim etti.



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