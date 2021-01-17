AK Parti Karesi yaban hayvanlarını unutmadı

Balıkesir ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına yönelik Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün doğaya yem bırakma etkinliğine AK Parti Karesi İlçe Başkanlığı destek verdi.

Etkinlik Karesi ilçe sınırları içinde yer alan Yaylabayır ile Yaylacık kırsal mahalleleri arasındaki ormanlık alanda gerçekleştirildi.

AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu’nun girişimleriyle düzenlenen etkinliğe AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Karesi ilçe teşkilatı üyeleri katıldı. Doğaya yiyecek bırakıldıktan sonra AK Parti teşkilatları kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.

AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu: “Yiyecek bulamayan canlılar için doğadayız”

Etkinliğin düzenlenmesinde öncülük eden Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde yaban hayvanlarına yapılan yemleme işlemlerinde yardım etmek amacıyla bu etkinliği düzenlediğini belirterek, “Bugün burada Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz ile sert geçen kışlarda yaban hayatında yaşayan hayvanlara yemleme etkinliği yapacağız. Parti Teşkilatımız, Milletvekillerimiz ve Belediye Başkanımız ile birlikte bu etkinliği yapacağız. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz yemleme işlemlerini sık sık yapıyor. Biz de destek olarak yaban hayvanlarına yardım etmek istedik. Bu sebepten dolayı buradayız” diye konuştu.