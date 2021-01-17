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AK Parti Karesi yaban hayvanlarını unutmadı

17.01.2021 14:47 | Son Güncelleme:
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Balıkesir ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına yönelik Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün doğaya yem bırakma etkinliğine AK Parti Karesi İlçe Başkanlığı destek verdi.Etkinlik Karesi ilçe sınırları içinde yer alan Yaylabayır ile Yaylacık kırsal mahalleleri arasındaki ormanlık alanda gerçekleştirildi.AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu’nun girişimleriyle düzenlenen etkinliğe AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Karesi ilçe teşkilatı üyeleri katıldı.

Balıkesir ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına yönelik Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün doğaya yem bırakma etkinliğine AK Parti Karesi İlçe Başkanlığı destek verdi.
Etkinlik Karesi ilçe sınırları içinde yer alan Yaylabayır ile Yaylacık kırsal mahalleleri arasındaki ormanlık alanda gerçekleştirildi.
AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu’nun girişimleriyle düzenlenen etkinliğe AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Karesi ilçe teşkilatı üyeleri katıldı. Doğaya yiyecek bırakıldıktan sonra AK Parti teşkilatları kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.

AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu: “Yiyecek bulamayan canlılar için doğadayız”
Etkinliğin düzenlenmesinde öncülük eden Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde yaban hayvanlarına yapılan yemleme işlemlerinde yardım etmek amacıyla bu etkinliği düzenlediğini belirterek, “Bugün burada Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz ile sert geçen kışlarda yaban hayatında yaşayan hayvanlara yemleme etkinliği yapacağız. Parti Teşkilatımız, Milletvekillerimiz ve Belediye Başkanımız ile birlikte bu etkinliği yapacağız. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz yemleme işlemlerini sık sık yapıyor. Biz de destek olarak yaban hayvanlarına yardım etmek istedik. Bu sebepten dolayı buradayız” diye konuştu.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan: “Doğada yaşayan canlılara destek veriyoruz”
Sokak hayvanları dışında yaban hayvanlarının da olduğunu unutmamak ve bu canlılara da destek vermek amacıyla etkinliğin düzenlenmesinde yardımlarını esirgemeyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ise “Bugün İlçe Başkanlığımızın düzenlediği bir programı gerçekleştiriyoruz. Bu programın düzenlenmesinde öncülük eden Yusuf Hocaoğlu başkanıma teşekkür ediyorum. Onun sayesinde biz burada unutulan belki de unutulmuş canlılara da destek verme şansı yakalayacağız. Böylelikle sokak hayvanlarına verdiğimiz desteği de doğada da vermiş olacağız” dedi.

Nurullah Gürkan: “1 tonluk yemi doğaya bırakıyoruz”
Düzenlenen etkinliğin yem tedarikini sağlayan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden Nurullah Gürkan şunları kaydetti:
“Burada Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak kışın çetin şartlarda yaban hayvanlarının etkilenmemesi ve can kaybını azaltmak için yemleme çalışmaları yapıyoruz. Çalışmalara Balıkesir’de de başladık. Toplamda yaklaşık 1 tonluk yem getirdik. Burada bütün hayvanlara özel yemler getirdik. Geniş bir alanda 3 parçaya bölünerek belirli bölgelerde yemleme çalışmaları yapacağız.”

Yapılan etkinliğe katılan teşkilat mensupları, yemlemenin bitmesiyle kartopu savaşı yaptı.

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